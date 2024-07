Malestar en Chile por el estado de un paso fronterizo con Neuquén: ¿cuál es?

Paso Internacional Icalma - Chile (1).jpg Los vecinos denunciaron que desde no se ha realizado ningún mantenimiento en la ruta.

“Caminos dignos” y “Soluciones concretas, no más parches” fueron algunas de las consignas que se levantaron hoy debido a que el estado del camino afecta al turismo y acceso oportuno de vehículos de emergencia.

El apoyo de los vecinos que utilizan esta ruta

Las personas que llevaron a cabo la protesta expresaron su malestar y dejaron en claro su reclamo. "Que se tengan que manifestar y hacer acciones por el mal estado del camino; que es un ingreso internacional. Que no se haga mantención y dejen con mal acceso a las ambulancias, que los vecinos no puedan llegar o salir de sus casas", escribió una de las manifestantes en su cuenta de Facebook.

A esto sumó: "Afecta el ingreso, se detiene el turismo que es fuente de recursos de familias pehuenches, que nos dé vergüenza el paso internacional con los Argentinos. Que entran y salen por allí. Que las máquinas permanezcan estacionadas y se les pague...ES EL COLMO".

Paso Internacional Icalma - Chile -Vertical.jpg El tránsito se vio interrumpido durante varias horas en este paso fronterizo.

En la publicación no se hicieron esperar los mensajes de apoyo a la acción. "Hermoso Icalma que pena que las autoridades no hagan nada, siendo que es un paso internacional, un lugar que va mucha gente de todos lados, fuerza Icalma. Peleen sus derechos"; "En el verano las máquinas estacionadas y no arreglaban nada. Dos veces las empresas, a la que les pagaron, se tiraron en quiebra y la retención no cubrió nada", fueron algunos de los comentarios.

Del lado argentino también hay malestar por las rutas

Algo similar a la situación que atraviesan los vecinos trasandinos ocurre en la provincia de Neuquén, ya que los habitantes de Moquehue, ubicados a poca distancia del Paso Internacional Icalma, vienen denunciando desde hace tiempo las condiciones en que se encuentran los caminos de la zona. "Debería haber un cuidado de las rutas que son de suma importancia, más en estos sectores fronterizos", comentó a LMNeuquén una vecina de Moquehue.

Ruta 11 Moquehue 25 de julio 2024

Esto se debe a que en el estado que se encuentran hay tramos que deben realizarse exclusivamente en vehículos 4x4 dadas las condiciones del terreno."Es un peligro, un auto no lo puede hacer, porque además del barro resbaladizo y los pozos que se ven, abajo es peor porque es todo serrucho, si no tenés experiencia de manejar en estas condiciones es importante no arriesgarse. Nosotros en la camioneta tardamos 1:15 en hacer 15 kilómetros, ya no sabemos a quién recurrir", aseguró.