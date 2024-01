Mariano Gaido contra las amenazas de Nación a los gobernadores: "Necesitamos una democracia con diálogo"

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , se refirió esta mañana a las negociaciones que el Gobierno nacional lleva adelante en el marco del proyecto de la ley Bases y se expresó en contra de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, de no enviar partidas a las provincias. “Veo una Argentina en una grieta más profunda. Es una falta de respeto a los gobernadores y no estoy para nada de acuerdo con las amenazas que recibieron por parte del ministro de Economía”, dijo esta mañana.

En relación al proyecto de ley que se discute entre Diputados, opinó que “no estoy de acuerdo en que se haga un ajuste a los jubilados, es una barbaridad, ya aprendimos los argentinos en muchos años que no es por ahí”. “No estoy de acuerdo en que se afecte a las universidades públicas -que ya no tienen presupuesto para sostener su administración después de junio- y no estoy de acuerdo en que se sigan afectando a los derechos de trabajadores o con las retenciones a las economías regionales”.