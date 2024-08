Mariano Gaido, el IMPS y una política previsional con superávit

En un futuro, quienes trabajen y aporten a las cajas previsionales no serán suficientes para sostener la demanda del número de pasivos con demandas de inclusión social en alza, que es lo mismo que decir ingresos mensuales garantizados y cobertura en materia de salud y asistencia social plena.

El ejemplo de saneamiento capitalino

Esta semana, en Neuquén, ocurrió un acontecimiento que fue muy festejado por un sector de la comunidad capitalina pero no tuvo el reconocimiento que merece, al menos es lo que interpreta este cronista.

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido; junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, participaron del acto de inauguración de la nueva sede Oeste del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS). Una obra, ubicada sobre Novella y Godoy, al pie del edificio de la Delegación Municipal. en la que funcionarán las oficinas de la delegación del IMPS, junto a la farmacia, óptica y la agencia prestadora de servicios turísticos MELEWE, también propiedad de la caja previsional de los empleados municipales de Neuquén capital.

El complejo demandó una inversión de 1.400 millones de pesos y acerca todos los servicios del IMPS a más del 60 por ciento de la población capitalina, ubicada en el oeste de la ciudad.

Gaido y Figueroa recibieron el nuevo edificio del IMPS

Pero es justo destacar cómo llegó el IMPS a este presente con la inauguración de su filial oeste. Lo hace luego de cinco años de pelea sostenida, junto al gobierno de Mariano Gaido, con la intención de sanear las cuentas y mantenerse en la senda del superávit.

Mariano y “su” compromiso con los jubilados

Hace cinco años, Gaido tomaba el gobierno de la ciudad con la caja previsional con un pasivo de 1 millón de dólares. El IMPS, estaba en bancarrota y el descontento entre los empleados municipales era moneda corriente. Había acusaciones contra los administradores del instituto y de los gobiernos anteriores. Las culpas y las acusaciones eran parejas. la solución estaba lejos de alcanzarse.

Ni bien asumió, Gaido echó mano férrea al cumplimiento de una medida que había dejado escrita el exintendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga. Recompuso las relaciones con los empleados municipales, insumió de musculo político a la conducción del IMPS y comenzó con el programa de “salvataje” de la caja previsional municipal.

Mediante acuerdos de partes, extendió la edad jubilatoria de los empleados y les garantiza la seguridad laboral de cada uno de ellos. Como resultado, los agentes municipales que podían jubilarse, en promedio, a los 50 años, optaron por continuar activos a cambio de un plus salarial que hoy equivale al sueldo básico de la categoría 24 del escalafón municipal, unos 400 mil pesos, promedio mensual. El convenio de partes permite extender la vida laboral del personal hasta los 65 años. La caja previsional logra mayores recursos y sufre menos debilitamiento de sus arcas por contar con una mayor porción de empleados activos por sobre el número de pasivos.

Datos que hablan por sí solos

Actualmente la relación es de 3.200 empleados activos y de 1.500, pasivos- Este es el índice tan esquivo, que quita el sueño a los previsionalistas a nivel mundial, y que en Neuquén con mucho esfuerzo se alcanzó en menos de cinco años.

El “Lord Mayor” de la ciudad junto a la conducción del IMPS, hoy disfrutan del buen momento de las cuentas de la caja previsional. Tiene activos por 2.500 millones de pesos, obras por otros 1.400 millones de pesos y un servicio social de excelencia para activos y pasivos.

“Ha sido un trabajo más que eficiente el que se hizo junto a las autoridades del IMPS”, indicó Gastón Contardi, a cargo de la Unidad de Coordinación de la comuna y nexo con la caja de los empleados municipales.

Logros que trascienden las responsabilidades

“Para mí, en lo personal, es uno de los logros más importantes que he alcanzado. Saber que nuestros compañeros empleados municipales jubilados, tienen asegurado el cobro de sus ingresos cada último día hábil del mes y que no corren riesgos de acá a los próximos 20 años; sin dudas es una de las políticas más importantes que me llevaré conmigo”, nos dice el intendente.

“Pero, además, si vemos que la caja ha sido administrada con responsabilidad, que tiene un superávit de más de dos millones de dólares, que tenemos una farmacia y óptica que brinda los servicios, a nuestros compañeros empleados municipales, con descuentos de hasta el 100 por ciento; es realmente un logro que cuando comenzamos parecía muy lejano de alcanzar”, agrega.

Superávit con derrame social

Los más de 6 mil beneficiarios de la caja previsional tienen acceso a los programas turísticos que ofrece MELEWE, brazo de turismo social que tiene el IMPS. El departamento de turismo posee complejos de alojamiento y esparcimiento en los principales centros turísticos de las provincias de Neuquén y Río Negro. También cuentan con convenios para prestar servicios en otros centros turísticos del país. El nivel de ocupación promedio es de más del 50 por ciento y la mayor demanda se registra en invierno y verano.

Otro de los ítems que se destacan dentro de los productos que ofrece el IMPS es el de préstamos. Actualmente registra un movimiento semanal de 40 millones de pesos. Son créditos a una tasa menor de la que se comercia habitualmente y se pueden devolver hasta en 36 cuotas.

“Lo que logramos con la caja previsional municipal nos enseña que por más difíciles que sean los desafíos que se nos presenten, si lo hacemos todos juntos y comprometidos los resultados esperados, siempre llegan”, concluye Gaido mientras observa la sede inaugurada.

Calidad de vida para el personal jubilado que se fortalece con el compromiso de los empleados activos que teniendo la opción de jubilarse deciden continuar trabajando. Hace a la vida útil de cada uno de ellos y al fortalecimiento de los vínculos solidarios, entre gobernantes, empleados y administradores.