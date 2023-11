"Con Sergio Massa quiero dar un ejemplo concreto de lo que me parece un funcionario que tiene una gran capacidad de trabajo", dijo Gaido y agregó: "Con Sergio Massa nos comunicamos a la 1,30 o 2 de la mañana, nos comunicamos y me atiende el teléfono. Y esto habla de la mirada federal que tiene el hoy ministro y candidato a presidente".

"Eso es lo que nos interesa a los que somos autoridades de cualquier localidad del país, que no sea solamente Buenos Aires o la provincia. Que se nos atienda, que se nos den las herramientas, los loteos con servicios, porque Neuquén es la ciudad que más crece y hay que acompañar ese crecimiento", afirmó el jefe comunal, que asumirá su segundo mandato frente a la capital provincial el próximo 10 de diciembre.

Mariano Gaido y María Pasqualini

En su visita a los estudios de LMPlay, Gaido repasó el desarrollo de las últimas obras para la ciudad y las propuestas de obras para su nueva gestión, que comenzará el 10 de diciembre, y en donde el acompañamiento del gobierno nacional, con una mirada federal, resulta necesario.

Mariano Gaido y su vínculo con Sergio Massa

Incluso cuando otros referentes políticos se mantenían más discretos con respecto a su postura en la política nacional, el intendente capitalino se había pronunciado a favor del actual ministro. Si bien su partido, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se pronunció neutral y no llamó a sus afiliados a votar por uno u otro candidato, algunos líderes del espacio sí fueron claros con su postura, como el ministro de Turismo y ex candidato a diputado nacional, Sandro Badilla, o el propio gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.

“Me puse al frente o mejor dicho me subo al escenario y lo digo claramente. Lo dije cuando no era negocio, cuando no era la bandera de Massa la que flameaba en lo alto, porque había otro candidato ganador en la elección a nivel nacional”, indicó a LMNeuquén el jefe comunal, durante la presentación del presupuesto 2024 en el Museo de Bellas Artes de Neuquén.

Gaido fue el primero en definirse públicamente por el ministro de Economía, pese a la institucionalidad que tuvieron en su momento Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa. Vale decir, además, que la ciudad de Neuquén tiene una importancia clave en el posicionamiento de Vaca Muerta, y la relación con Nación y el desarrollo de la obra pública es crucial para el intendente Gaido. Es por eso que el intendente resaltó la relación que tiene con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Neuquén Massa Gaido ciudades seguras.jpg Mariano Gaido saluda a Sergio Massa en la firma del programa Ciudades Seguras.

Para Gaido, el debate del pasado domingo dejó claras las diferencias entre los modelos que proponen Massa y su rival, el diputado nacional y candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei. "Fue fundamental el debate del día domingo quedó demostrado que de un lado hay un presidente y del otro lado alguien que tiene una alta improvisación del Estado y el conocimiento de la Constitución, el comercio internacional, de los derechos", afirmó en un móvil con LU5.

"He tomado la decisión desde hace bastante tiempo, he sido uno de los primeros en pronunciar mi respaldo a Sergio Massa. Necesitamos resguardar y cuidar el trabajo neuquino, la industria nacional", dijo, y agregó que aun así es crítico con la economía actual y considera que hay muchos problemas a corregir. "Necesitamos cuidar la industria nacional, quiero que cuando se compre algo diga industria nacional, que haya trabajadores neuquinos", agregó.