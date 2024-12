Mariano Gaido y Rolando Figueroa inauguraron nuevas cuadras de asfalto en Valentina Sur

Durante el corte de cintas, Gaido no solo celebró la finalización del trabajo, sino que anunció que ya se abrió el registro de oposición para asfaltar Urbanización Bosch y el Plan 99 Viviendas a solo unas pocas cuadras donde esta mañana, junto al gobernador, se hizo la inauguración.

Junto a @MarianoGaidoOk inauguramos una obra fundamental en Valentina Sur: 20 nuevas cuadras de asfalto. Además, ya estamos trabajando en una nueva etapa para sumar 100 cuadras más.



La cantidad de cuadras de asfalto que se están realizando en la… pic.twitter.com/vynhhd9jiT — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 10, 2024

“Esto que hoy inauguramos no es solo pavimento, sino que también es conectividad, pluviales, y conexiones a servicios esenciales como agua y cloacas que van por debajo del asfalto”, dijo Gaido, en relación a todo este tipo de proyectos que se están ejecutando en la ciudad.

Respecto a la inversión realizada hasta la fecha en Valentina Sur, Gaido detalló que fue de $4 mil millones. “Estamos muy felices de finalizar el año con esta etapa y estar anunciando otra junto al gobernador y gracias a este trabajo en equipo”.

A su turno, Figueroa felicitó al intendente por los proyectos que se están concretando en toda la capital, “la verdad que la cantidad de cuadras de asfalto que se están realizando no es común que pase en ninguna otra ciudad de la República Argentina, creo que no lo tenemos que perder de vista porque muchas veces no valoramos el esfuerzo de las buenas administraciones”.

“Hacer 100 cuadras en un barrio y proyectar otras 100 cuadras más, es digno de poder anunciarlo en este país en donde hace falta obra pública, en donde hace falta trabajo y en donde hacen falta recursos. Así que creo que ha sido un muy buen trabajo de Mariano y todo el equipo lograr esto que estamos inaugurando hoy”.

Dentro de las cuadras pavimentadas hoy se encuentra el cuadrante delimitado entre Choele Choel, San Ignacio, O’Connor y Puerto Deseado; además de calle Cuyo.