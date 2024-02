Necesitan juntar mil dólares para ayudar a un bebé de 10 meses

Una madre inició una colecta para poder juntar mil dólares y comprar un casco especial que necesita su bebé de 10 meses . El pequeño padece Plagiocefalia y necesita comenzar el tratamiento cuanto antes, ya que si no su condición será irreversible .

Andrea Vera, la mamá, explicó que diagnosticaron a su hijo con Plagiocefalia hace apenas unos días y le informaron que debía comenzar el tratamiento antes de cumplir 14 meses . "Él tiene un lado de la cabeza plano y el otro ovalado. Entonces me dijeron que necesitaba el casquito para que se le acomodara la cabecita porque no se le puede hacer cirugía", contó la mujer en declaraciones radiales.

Sin embargo, no le dijeron cuanto costaba el casco que es fundamental para la salud del bebé. "El neurocirujano me dijo que cuesta mil dólares, o sea, un millón de pesos más o menos. Ellos hicieron el pedido desde el Hospital Castro Rendón, pero va a demorar mínimo cinco meses y ya no nos serviría", indicó.