Neuquén tiene su primera árbitra federal de fútbol

La capacitación para convertirse en árbitra provincial tiene además prácticas en el torneo Don Pedro donde hay predios destinados a su preparación. "Me empezaron a mandar a mí, ahí hay un instructor y otros árbitros que están más avanzados. Yo empecé a estar como asistente de línea", contó la joven a LMNeuquén.

Si bien el camino puede ser un poco más lento, para esta entusiasta neuquina fue más rápido de lo que imaginó. En solo seis meses ya estaba como asistente de primera división. "Me pusieron en ese lugar porque entendía las jugadas, entendía el fútbol y todo el tiempo preguntaba. Además a mí me llamaban y yo estaba, o directamente ni me llamaban es que ya estaba en la cancha. Me gustaba entrenar y eso hizo que mi avance sea mucho más rápido que el resto", describió sobre su veloz carrera.

Árbitra de profesión

"Creo que el detalle está en verlo como una profesión y no con un hobby", aseguró. En uno de esos partidos donde Leszinsky estaba como asistente de línea llegó un instructor en búsqueda de nuevos árbitros.

Pero nadie le contó a ella que esta persona estaba seleccionando a los árbitros para ir a capacitarse para tener el título federal. "Cuando termino, en el vestuario escucho que este instructor había venido a seleccionar chicos y cuando me voy a casa le reclamé a mis compañeros ya que ninguno me había dicho nada, o sea yo jugué el partido sin saber de estaba posibilidad", describió.

Días después el instructor que había llegado desde Puerto Madryn la llamó por Zoom y le hizo una devolución sobre su accionar en la cancha. "Me dijo que le gustaba la estética del árbitro, que tenia buenas marcaciones y que mostraba actitud. Pero no me dijo más nada de si había quedado o no, fue recién más tarde que el presidente de mi asociación, Emilio Cubria, me anunció que me iba al curso con los otros chicos de primera división", contó con alegría.

De Neuquén a la liga federal

Ante esta gran noticia fue que la joven tuvo que poner una pausa al curso de arbitra provincial para ir a apostarlo todo al federal. Fueron 8 postulantes los que quedaron seleccionados de Neuquén y Río Negro, Aisha y siete varones. Fueron seleccionados para ir al club deportivo de Puerto Madryn para hacer la preparación para árbitros federales.

Para obtener este título el grupo viajaba una vez al mes y se quedaba unos cuatro días para recibir la preparación física, el trabajo con uso de silbato y banderín, y también las clases teóricas con tópicos del fútbol, infracciones con manos, fuera de juego, amonestaciones o expulsiones.

"El último módulo fue de evaluación, nos tomaban una prueba física, que es diferente para el hombre y para la mujer. Pasadas de 75 metros a las que tenés que llegar en 15 segundos y a la tarde tuvimos la prueba teórica donde nos preguntaron sobre las 17 reglas del reglamento de fútbol que tiene 395 páginas", detalló la flamante árbitra.

Fueron meses de mucha preparación física y estudio, la asociación provincial les puso una nutricionista y una coach deportiva para ayudarlos.

Cuando esta joven se enteró que había aprobado los exámenes y se convirtió en la primera árbitra federal de Neuquén no pudo contener la alegría que compartió con su familia y amigos.

Con este título, la neuquina espera ser contratada más adelante por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), mientras continuará arbitrando en los campeonatos regionales tanto femenino como masculino.

"Esta es una carrera que a la vez que te están perfeccionando para ser árbitro te dan trabajo, en el trabajo hacés la práctica y tenés una paga diaria de cada partido. Hay árbitros que lo ven como un hobby, porque en la semana tienen otro trabajo, yo estudio además la licenciatura en Psicología y mi plan es poder implementar las dos carreras", aseguró aunque aclaró que si tuviera que elegir hoy se queda con el arbitraje.

Como sueños espera seguir estudiando hasta convertirse en árbitro internacional para arbitrar en el mundial de fútbol y en la Copa CONMEBOL. "Arbitrar fuera del país es un gran sueño, igual mi aspiración pequeña es llegar a primera división del masculino en la liga de Neuquén", compartió la joven.

La tarea del árbitro no es la más fácil dentro de una cancha y menos aún si sos mujer. "Para mí el arbitraje es un estilo de vida, porque es algo en el que tomás decisiones difíciles y en cortos segundos y yo fuera de la cancha hago lo mismo. Todo el tiempo tomo decisiones difíciles como por ejemplo elijo perderme el asado en familia de un domingo por estar en un partido", describió.

"Yo decido estar en la cancha y muchas veces te lleva a la soledad, pero me reconforta, no es fácil mantener los vínculos, y amistades, con 24 años tendría que estar de joda con mis amigas pero no las elijo, quiero acostarme temprano para el otro dia estar lúcida yendo a una cancha. Esto es un estilo de vida", aseguró y recordó que encima en esa cancha la insultan.

Como mujer en un deporte mayoritariamente de hombres, la primera árbitra federal de Neuquén contó que tuvo que lidiar con dirigentes de clubes machistas que no le dieron oportunidad de opinar sobre el partido y con las tribunas desde donde llegan insultos y denigración, pero aseguró que trabaja día a día para controlar sus emociones y poder enfocarse en lo que le apasiona que es el arbitraje.

Avance con perspectiva de género

"Recapitulando el año y cinco meses que llevo dentro del mundo del arbitraje, te puedo decir que sí, que la perspectiva de género fue avanzando muchísimo. Hay mucho más respeto hacia la mujer dentro de este mundo que es completamente de hombres, lo vamos cambiando y va tomando forma", aseguró.

La joven aseguró que la mayoría de los dirigentes la apoyan en su trabajo, aunque aún quedan algunos que buscan al árbitro masculino para escuchar sus opiniones sobre las jugadas.

"Pero entendí que con paciencia y con perseverancia y demostrando que somos buenas para arbitrar, que somos buenas para tomar decisiones, que son más buenas para resolver el conflicto en ese momento, sé que las cosas se fueron aclarando y hoy puedo tener mi lugar, no te voy a decir que tengo el lugar totalmente marcado porque hasta el día de hoy soy muy cuestionada por ser arbitra y por ser más que nada mujer, pero mejor hacer oídos sordos y seguir", destacó la árbitra.

Leszinsky admitió que esos cuestionamientos al principio los tomaba muy mal, aunque aclaró que ahora entendió que es parte de la vida, no solo en el fútbol, y que en algún momento los varones van a entender que las mujeres también están dentro del fútbol.

En ese sentido, expresó que a pesar de los desafíos hay árbitras mujeres que alcanzaron logros significativos, como participar en torneos internacionales y ser reconocidas por su excelencia. "Es a lo que aspiro y lo que me motiva, fácil no es pero imposible tampoco. Es importante continuar trabajando para lograr la igualdad de género en el arbitraje de fútbol, brindando oportunidades y apoyo a las árbitras y desafiando los estereotipos y prejuicios existentes", concluyó.