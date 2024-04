No hubo quórum para el presupuesto de universidades: qué pasó con los diputados neuquinos

Entre los neuquinos hubo posturas disímiles. Mientras que los integrantes del bloque de Unión por la Patria estuvieron presentes en la sesión, que había sido convocada por su espacio, el resto de los legisladores nacionales por Neuquén no se sentaron en las bancas. Desde el MPN criticaron la politización del reclamo y la UCR a nivel nacional se mostró dividida, con catorce diputados que sí sentaron a debatir, pero que no incluyeron al referente neuquino.

Diputados Nacionales por neuquen.jpg Los cincos diputados nacionales neuquinos: Osvaldo Llancafilo (MPN); Tanya Bertoldi (UXP); Pablo Cervi (UCR); Nadia Márquez (LLA) y Pablo Todero (UxP).

Tanya Bertoldi, diputada neuquina por Unión por la Patria, se lamentó por la falta de apoyo de otros bloques para poder avanzar con el debate y conseguir mejoras para el financiamiento universitario, justo un día después de una masiva marcha federal universitaria que convocó a cientos de miles en Buenos Aires y a unos 30 mil manifestantes en Neuquén.

"A pesar de la histórica marcha universitaria de ayer, algunos bloques legislativos decidieron no acompañar la sesión especial de este miércoles que tenía como objetivo garantizar el financiamiento universitario y tratar la restitución del FONID. Otra vez vuelven a ignorar al pueblo que se manifestó masivamente en las calles de todo el país por la educación pública. No puede quedar todo en fotitos en la marcha y palabras en las redes sociales, quienes somos diputados debemos ocupar nuestra banca y escuchar lo que el pueblo nos reclama", escribió la legisladora nacional por Neuquén.

Del mismo bloque, el diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero, también disparó contra los que no apoyaron el inicio del debate: "Otra vez los diputados de la supuesta oposición, pero funcionales a @JMilei no se sentaron a defender el #PresupuestoUniversitario, no se hicieron eco de la #MarchaUnivesitaria del reclamo de los #Jubilados y reclamos de las Provincias por sus fondos. No escucharon a los millones de argentinos y argentinas que ayer reclamaron acción de la @diputados", publicó en la red social X.

"Politizar un genuino reclamo"

Osvaldo Llancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), salió a responder las críticas y explicó por qué no se sentó en su banca para permitir el quorum en esta sesión de la Cámara Baja.

"La legítima marcha de ayer (martes) de miles y miles de argentinos pretende ser utilizada por un sector de la política partidaria para darse un baño de popularidad", citó el diputado que ocupa la banca que dejó vacante el gobernador Rolando Figueroa.

Y aclaró: "Claro que hay que mejorar el financiamiento de las universidades, incluida la UNCo. No acordamos que los mismos que en la gestión pasada congelaron el presupuesto de las universidades y no enviaron los fondos correspondientes a obras para educación en la provincia, quieran marcar el camino de lo que no hicieron mientras gobernaron".

"Mantuve reunión con la rectora de la UNCo hace unos días y manifesté que para el éxito de una sesión especial por el presupuesto universitario, no se debía colar la política e incorporar temas que nada tienen que ver con el reclamo por la educación pública", siguió Llancafilo.

"En la cámara de diputados hoy se intentó politizar un genuino reclamo, una sesión declarativa no va a resolver el financiamiento universitario, sí lo hará un ámbito resolutivo entre el ejecutivo y las universidades, y como diputados tenemos que lograr que ese diálogo se constituya", expresó.

Anoche, el diputado nacional por Neuquén que representa a la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Cervi, compartió una foto de su participación en la marcha federal universitaria en Buenos Aires Sin embargo, su publicación en redes sociales recibió numerosas críticas de los usuarios que lo acusaban de no haber dado quórum para el debate de este miércoles en Diputados.

Según se informó, hubo catorce diputados radicales dieron quórum en la sesión. A saber: Facundo Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Jorg Rizzotti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta y Favio Quetglas. También estuvo en la sesión Gabriela Brouwer de Koning, quien ingresó al recinto luego de que Menem diera por caída la sesión.

Desde el oficialismo a nivel nacional, la diputada por Neuquén, Nadia Márquez, no estuvo presente en el recinto, pero sí mostró su postura en relación con la temática. Tal como hicieron otros referentes de La Libertad Avanza, insistió en la importancia de avanzar con una auditoría de las universidades públicas. Compartió el mensaje: "Auditar es defender la educación pública. Cuentas claras".

Además de mostrar varias evidencias de mala administración de los recursos de distintas universidades del país, se opuso a una intencionalidad política detrás del interés genuino de los jóvenes estudiantes por defender las instituciones en las que cursan. "La Universidad pública no está siendo desfinanciada, está siendo usada por sectores políticos para desestabilizar al gobierno y aprovechar la volteada para reconquistar jóvenes adeptos que en la última elección votaron por Milei", compartió la diputada.