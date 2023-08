Nuevo diseño curricular en la secundaria: desde ATEN contestaron a las críticas

Uno de los puntos que mayor polémica generó fue el de la no repitencia. Primero y segundo año pasan a ser un solo ciclo, por lo que no se podrá repetir en el paso de uno al otro.

Si bien hay un docente por materia, los que estén agrupados en una misma área trabajarán y planificarán en forma conjunta y podrán dar clases en forma individual o en dupla.

En diálogo con LMNeuquén Marisabel Granda, vocal gremial de rama media, técnica y superior de ATEN en el Consejo de Educación, defendió el flamante modelo al señalar: "Esta es la primera vez que hay un diseño curricular en la escuela secundaria en Neuquén. Lo que había hasta el momento eran más de 119 planes de estudio muy diversos que hacían que si un estudiante se mudaba de barrio a otro (ni siquiera digo de una localidad a otra) tenía que rendir 6 o 7 equivalencias porque el plan de la escuela a la que se iba a incorporar era distinto al de la escuela que venía".

De acuerdo a la referente gremial, ahora esos planes se unifican en un diseño común en el ciclo básico, con especialidades en los años superiores relativas a formación técnica, bachiller o agropecuaria, certificadas a nivel nacional.

En consonancia con el Ministerio de Gobierno y Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE). Granda remarcó que el nuevo diseño es fruto de un trabajo colectivo consensuado por el Poder Ejecutivo, el gremio docente ATEN, y referentes de la Universidad Nacional del Comahue.

"Es resultado de una construcción colectiva, no hay imposición. Desde 2016 y durante más de dos años se realizaron jornadas curriculares a nivel mensual donde fue discutido por los docentes de toda la provincia", dijo y remarcó que la comunidad de padres y estudiantes fue consultada. "En esos años se hicieron encuestas para que puedan responder las familias y otros trabajos, de acuerdo a cada lugar de la provincia. El tema es que esto fue en 2016 y 2017. Es muy probable que las familias que hoy integran la escuela secundaria no hayan sido parte de ese sondeo. Estudiantes seguramente que ninguno. Estamos hablando de chicos y chicas que en ese momento estaban en la escuela primaria", contextualizó.

"Algunas de las cosas que circulan, como consignas vacías -porque nadie las desarrolla-, es que este diseño es ajuste y no es así. Los docentes mejoraron sus condiciones laborales. Ahora, por cada materia que dan, tienen una hora de articulación que no es frente a alumnos sino para pensar esa propuesta de enseñanza con el compañero o la compañera del área. Además titularizaron. Por la hora de articulación, la Provincia tuvo que crear 17 mil horas de clases más, de las 33 mil que ya existían para garantizar primer año de las escuelas", agregó.

"En cuanto a la repitencia, algunos hablan del derecho a repetir, quiero decir que la escuela meritocrática fue pensada en un momento histórico donde accedían solo algunos sectores de la sociedad. Este modelo deja a los chicos fuera de la escuela. La repitencia lo único que hace es instalar el fracaso escolar no del sistema sino del estudiante. La escuela actual requiere otras formas de acompañar las trayectorias de los estudiantes. No repetir, no es sinónimo de que los chicos pasen sin aprender", aclaró.

"Por eso ahora los profesores tenemos esa hora de articulación para pensar por qué ese estudiante no está haciendo lo que nosotros esperamos. Hoy si un chico de 13 años no aprueba tres materias repite y vuelve a estudiar los once materias de las cuales ocho ya tenía aprobadas. El aprender por repetición es un paradigma que fue superado hace décadas. A partir de ahora, se aprueba por área, a partir de evaluaciones que se hagan en cada materia que la conforman. Si no llegan a aprobar, la escuela trabajará en el segundo año acompañando a ese estudiante para que esos conocimientos puedan seguir trabajándose. Habrá para esto instancias de fortalecimiento en esa temática con los estudiantes que lo requieran hasta que se pueda llegar a aquello que se construyó como un propósito en la propuesta de enseñanza. Lo que cambia es que miramos el proceso de aprendizaje de cada estudiante y que el corte evaluativo no implica decir "repetís", sino señalar que "falta reforzar esa instancia".

En relación a las áreas de estudio de la nueva currícula, Granda indicó que tienen que ver con presentar el conocimiento interrelacionado, tal como sucede en la vida cotidiana. "Nosotros no vamos a un lugar y conocemos el paisaje escindido de la historia, la cultura, la geografía, la construcción de la ciudadanía", argumentó.

"El 70 por ciento de la provincia ya implementó el diseño desde marzo hasta ahora. No todo pasa por Neuquén Capital. La implementación requiere una recarga administrativa pero, una vez resuelto eso, mejora las condiciones de enseñanza ampliamente. Las horas de articulación es una mejora que era impensada hasta hace unos años", ponderó la referente de ATEN.

En cuanto a las críticas de algunos padres y de ATEN Capital, expresó: "Está bien que las familias pregunten, que se acerquen a la escuela si surgen dudas respecto a la currícula. Es completamente legítimo que sepan cuál es la propuesta de enseñanza. Respecto a ATEN Capital, han perdido históricamente sus mociones en la asamblea. También se opusieron al diseño en la escuela superior que se construyó de la misma manera en el 2008, 2009. Dijeron que los docentes se iban a quedar sin trabajo cuando hoy ese nivel tiene condiciones únicas en el país ya que, además de desafiar a los docentes, tienen muy buenas condiciones laborales".

Por último subrayó: "La evaluación de la implementación de un diseño nunca es a corto plazo. Más allá de eso hay testimonios de docentes y supervisores que son positivos. Hay que tener en cuenta que es un proceso de transición y, por ende, conviven esos planes de estudio con este diseño. Eso genera tensiones y la lógica de la institución invita todos los días a repensar otras formas posible", concluyó.

Comunicado de ATEN

En las últimas horas ATEN lanzó un comunicado oficial remarcando que el sector que comanda Angélica Lagunas, "miente a las familias respecto al diseño curricular de escuelas secundarias". "Les mienten con los títulos de las escuelas técnicas , diciendo que ahora serán auxiliares. Los títulos ahora serán Técnicos con validez nacional", precisaron en primer lugar para luego desmitificar otras cuestiones.

"Los contenidos y saberes no disminuyen, ahora deben ser planificados y articulados por áreas para poder brindar una educación integral, que enseñe a pensar y a asociar saberes. Antes eran sólo conocimientos fragmentados e incompletos", postula el texto, para luego enfatizar: "El diseño curricular es más exigente en el aprendizaje. Estimula a lxs estudiantes a aprender y a pensar críticamente. Motiva a disfrutar las instancias de aprendizaje y obliga a que se comprometan con el estudio", aseguraron.

"Las familias tienen derecho a tener las reuniones informativas en las escuelas . Exigimos a la multicolor de aten que deje de engañar a las familias. Con la educación de nuestrxs hijxs no se juega", concluye la misiva.