Parceleros se fueron de la ruta, aunque sin respuestas

Los parceleros de Centenario recibieron una orden de desalojo y levantaron el corte que mantenían sobre la ruta 7, protesta que había comenzado a última hora de la tarde de l martes. Pese a que no recibieron respuestas favorables, decidieron retirarse y decidir en asamblea qué medidas de fuerza tomar.

Durante la protesta, que se extendió hasta alrededor de las 14 horas del miércoles, tres voceros de la Dirección Provincial de Tierras se acercaron para intentar descomprimir la situación y mantuvieron una reunión con los vecinos, pero no hubo mayores avances en el reclamo.

Los manifestantes se apostaron sobre la calzada y permanecieron con el bloqueo al tránsito por más de 20 horas, con excepción del trasporte público, ambulancia, pacientes con diálisis y motos. No obstante, hay caminos alternativos por la zona de chacras.

Qué reclamaban

“Seguimos sin respuesta, por eso permanecemos lamentablemente sobre la ruta. Este es un reclamo de hace más de 20 años”, sostuvo en horas de la mañana Alba Panero, una de las parceleras y presidenta de la AFR Nueva Colonia de Centenario.

En esas tierras, ubicadas sobre la línea de alta tensión de Centenario, viven unas 1100 personas en 350 parcelas, algunas de las cuales son de una hectárea, mientras que otras son de 33x100 metros cuadrados. La mayoría tiene cerdos y cultivos para consumo propio.

“Los motivos del corte son la falta de accionar de la Dirección de Tierras de Neuquén. Asumieron el compromiso en regularización de las parcelas de Centenario, pero no se cumplió. Estamos hablando de un plazo de 25 años”, explicó Panero en La Red, quien dijo que las tenencias de las tierras se entregaron en 1998 y en 2011.

Según les habían informado, a los dos años siguientes ya podrían acceder a la adjudicación en ventas, una vez que tengan la mensura. “Se hicieron las mensuras correspondientes, pero recién ahora están saliendo las adjudicaciones en venta a un precio elevadísimo para muchos de los vecinos que son adultos mayores y que están cobrando una jubilación”, agregó.

La vocera aseguró que la mayoría aceptó el pago porque está interesada en obtener la escritura de su tierra. Sólo unas diez familias están en esas condiciones, mientras el resto permanece a la espera de que le envíen la inspección.

“En Tierras nos dicen que tienen un solo inspector para toda la provincia. No puede ser que en 25 años no haya podido llegar al lugar”, cuestionó la parcelera e indicó: “Ayer estuvimos desde las 9 a las 15.30 en Tierras. Como se fueron por la puerta de atrás decidimos venir al corte. Nos vamos a quedar hasta que venga un funcionario y dé la cara, no nos vamos a dejar que nos soben el lomo”.