Rematarán el edificio que funciona como aguantadero en Sargento Cabral: ¿Qué uso le dará la Policía?

Los vecinos de Centro Oeste se quejan de manera permanente por los hechos de inseguridad que se desatan a partir de la presencia de personas en situación de calle que se alojan en un edificio abandonado sobre la calle Sargento Cabral, que funciona como un aguantadero . La solución definitiva al problema podría llegar esta semana, tras el anuncio de un proceso de remate del inmueble a cargo del Banco Provincia de Neuquén (BPN).

El presidente de la comisión vecinal del barrio Centro Oeste, Luis Arrieta , confirmó en una entrevista radial que se rematará el edificio ubicado en Sargento Cabral entre Jujuy y Fotheringham, una medida que podría traer alivio a la comunidad. Según explicó, los problemas de inseguridad no son nuevos, y que generan malestar entre los vecinos.

La semana pasada se dio un nuevo disturbio. "Una persona que está parando en la obra del Polo Gastronómico quiso ingresar, hubo una discusión con golpes, gritos y roturas de botellas. Eso alertó a los vecinos. Se dio aviso a la Policía y los muchachos se fueron", aseguró en diálogo con radio La Red.

Pese a que los reclamos son permanentes y se trata de un problema "de vieja data", el edificio nunca mostró señales de avances en la construcción o venta de las unidades. "La obra la empezó un negocio que está en quiebra", dijo Arrieta y aclaró que ya le enviaron el expediente que da cuenta del inicio del remate de la propiedad.

despliegue uespo edificio calle sargento cabral (2).jpeg Claudio Espinoza

"Momentáneamente se va a hacer cargo la Policía para hacer trabajo que hace la UESPO, los operativos que hacen ellos de rutina para hacer entrenamientos y prácticas", aseguró el vecinalista. "Eso lo harán hasta que se pueda lograr la venta o normalizar la situación para que la gente no ingrese más al lugar", aclaró.

Según detalló, el inicio del remate es inminente. De este modo, se espera que los próximos días intervenga la Policía para desalojar nuevamente el lugar y así avanzar con los procedimientos que pondrían fin a los hechos delictivos que se viven en torno al edificio.

Arrieta recordó, no obstante, que el desalojo y el remate no solucionan el problema de raíz, por lo que consideró que hace falta un abordaje integral de la problemática vinculada a las personas en situación de calle, especialmente las que cometen delitos y buscan refugio en distintos puntos de la ciudad. "El problema va a seguir, sólo se traslada para este sector, hay que tratarlo desde otro punto de vista", afirmó.

SFP Edificio abandonado sargento cabral problemas de robos con los vecinos (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

La inseguridad aqueja a todos los vecinos de Centro Oeste

Aunque el edificio de Sargento Cabral es quizás la situación más visible vinculada a los hechos delicitivos de la zona. Arrieta aseguró que muchos vecinos se ven aquejados por problemas de inseguridad. Consideró que este escenario es causado por la fisonomía propia del barrio: "Tenemos muchas calles troncales de paso, los delincuentes ven la oportunidad para cometer el hecho y huir. Les queda muy fácil y muy a mano".

El vecinalista instó a los vecinos a extremar las medidas de precaución para evitar robos. "La gente no toma conciencia de que se tienen que cuidar más, no hay que dejar cosas de valor ni cajas cerradas en los vehículos. Uno no se da cuenta en la rapidez de bajarse e irse a un lugar, deja algo en el asiento de atrás y el que delinque va mirando y tiene la salida fácil", afirmó.

area centro oeste maria isabel sanchez

Más allá de los cuidados de los ciudadanos, la vecinal también busca avanzar con reuniones que involucren al ministro de Seguridad, la comunidad y los colegios que funcionan en el sector. "Nos falta una camioneta para operativos y secuestros de motos porque hay muchas motos sin papeles que las usan para delivery y para el narcomenudeo", afirmó.

El remate del edificio podría ser el primer paso para brindar algo de alivio a los vecinos de la zona. Aunque queda más por hacer para llegar a una solució real a los reclamos. "La gente está preocupada, está cansada y tiene razón", cerró Arrieta.

Un tiktoker mostró el edificio por dentro

El edificio que es denunciado como un aguantadero suele ser escenario de distintas denuncias por inseguridad. Este año, además, fue protagonista de un video publicado en redes sociales.

En enero, un joven tiktoker neuquino recorrió el edificio de calle Sargento Cabral y filmó cómo se ve por dentro. "Hoy entramos a un edificio abandonado donde vive gente okupa. Ellos son gente de la calle que labura limpiando vidrios, hacen su vida normal, pero viven en este lugar todos juntos", dijo el joven en la introducción del video. Agregó que los ocupantes fueron "muy amables, me dejaron pasar".

En las primeras imágenes, el joven recorre el patio del edificio. Allí pueden verse residuos de la construcción y también aparentemente dejados por los ocupantes, junto con vegetación bastante crecida. También se acerca a filmar dos pequeñas edificaciones al final del terreno, una de chapa, que pareciera en algún momento fue un galpón y tres cuartos que podrían haber sido pensados como monoambientes, depósitos o inclusive lavaderos para todo el edificio.

Un tiktoker neuquino recorrió el edificio abandonado de Sargento Cabral

Antes de pasar adentro de la construcción, el joven enfoca las aberturas sin terminar, donde al parecer irían persianas de PVC. Al pasar a la zona de la cochera, pueden verse manchas negras en la pared, indicio de que se hizo fuego bajo el techo. En ese lugar es donde más residuos se acumulan, tanto de la obra como de la gente que habita el lugar.

Si bien había algunos puntos con basura acumulada, algunas de las habitaciones parecen estar más despejadas, con abrigos colgados y colchones para dormir. "Mi habitación la más piola", dijo orgulloso el hombre que le estaba haciendo el "tour" por el edificio al joven tiktoker.