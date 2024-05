Rolando Figueroa, centralidad, fricciones y olfato de supervivencia

Aquel dietario de Figueroa también permite vislumbrar los espacios de fricción elegidos por el gobernador con la oposición legislativa encarnada por el peronismo que no tomó parte de su construcción política y que parece focalizarse en el legislador Darío Matínez, a quien descalificó por su actuación como secretario de Energía de la Nación.

Martínez consiguió, al fin y al cabo, situarse como dirigente de referencia en el anti-rolismo al que confrontará no solamente en la Legislatura sino también en las elecciones parlamentarias del año que viene.

ROLANDO FIGUEROA- DARÍO MARTÍNEZ.jpg Rolando Figueroa y Darío Martínez.

El peronismo residual de la frustrada experiencia del año pasado, acaso aún apegado al imán de Cristina Kirchner, busca vincular ya a Figueroa con Javier Milei, pese a que entre ambos no hay más que un vínculo estrictamente pragmático que no se explica más que por las necesidades de gestión que los acucia a los dos.

No es menor tampoco la sintonía fina de Figueroa con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co y ex compañero de fórmula a la Gobernación de Martínez, a quien el mandatario provincial prodigó en elogios. No convendría, en este sentido, desestimar ninguna hipótesis en la latente campaña electoral para el 2025 en la que el jefe comunal de la comarca petrolera, de ninguna manera miraría desde afuera como simple espectador.

También en el MPN

En la centralidad que ejerció Figueroa con una batería de anuncios como el lanzamiento del nuevo plan habitacional, los créditos del BPN y las inversiones en Educación, entre otros, permitió también clarificar el nuevo rasgo que pareció haber adquirido el vínculo entre el jefe del Ejecutivo y su antecesor, Omar Gutiérrez.

Al todavía presidente del MPN le enrostró Figueroa la pesada herencia que dice haber recibido en decenas de establecimientos educativos con serios problemas edilicios. Incluso puso en duda aquella calificación de "hombre de Estado" que le asignó a Gutiérrez en tanto ponderación por el modo en que éste dirigió la transición hasta el 10 de diciembre pasado. Curiosamente en los reproches no hubo ninguna mención al desempeño en ese tema del entonces ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, que hoy ocupa la banca de Diputados que tuvo que dejar el actual gobernador.

llancafilo1.jpeg Diputado Osvaldo Llancafilo.

Por el contrario, Figueroa ensalzó al intendente capitalino Mariano Gaido, de quien dice haber tomado parte del plan habitacional recientemente anunciado. El jefe comunal comulga una proximidad estrecha con Figueroa con quien compartió múltiples actos oficiales en los últimos días.

Por estas horas, el MPN parece interesado en dar señales de querer salir del letargo. El ostracismo post derrota de hace un año dejó a los liderazgos maltrechos, algo que Gutiérrez parece querer enmendar con algunos movimientos de carácter tácticos como los que ensayó días atrás al mostrarse sonriente en una foto con los legisladores de su partido en una de las galerías de la Legislatura.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiputadosMPN/status/1785367683233374492&partner=&hide_thread=false Hoy recibimos al presidente de nuestro partido @OmarGutierrezOk, con quien dialogamos sobre el escenario social y político a nivel provincial y nacional. #MPN pic.twitter.com/i2kgab0ulM — Diputad@s MPN (@DiputadosMPN) April 30, 2024

Es todavía una incógnita cómo se reportarán los "cuadros" del MPN en la polarización extrapartidaria que les plantea Figueroa. Primará, al fin y al cabo, el olfato de supervivencia en una calesita que empieza a girar cada vez más a prisa en la resbalosa arena política de la provincia.