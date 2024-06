Román, el albañil que perdió una pierna y necesita la ayuda de todos

Román Pastore, de 44 años, perdió una de sus piernas en un desafurtunado hecho de inseguridad , hace aproximadamente un año y medio. Tuvo que acostumbrarse a vivir con una sola. Le llevó un tiempo. También un río de lágrimas. Pero siguió adelante con la vida, su familia y su oficio de abañil, arriba de una silla de ruedas que ya no da más.

En los últimos días , su familia acudió a la solidaridad para comprarle una que reemplace a la que todavía usa, más una específica para el baño. "No queremos dar lástima, que nos miren y critiquen", aclaró su señora Andrea Sánchez , en diálogo con LMNeuquén. Pero confesó que con un sueldo de mucana y los trabajos que hace Román, viven el día a día: pagan los servicios, compran la comida y ya no les queda para mucho más.

albañil sin pierna Por el boca a boca, algunos vecinos de Neuquén y Plottier le encargan trabajos.

En la peor tormenta, cuando a Román le amputaron su pierna y comenzó un largo camino de rehabilitación, sus hijos los salvaron como familia. "Los dos egresaron y mi hija fue abanderada. Con todo lo que pasamos, fue el orgullo más grande. No pensamos que pudieran hacerlo. Y pudieron, por lo que nos dieron más fuerza para salir adelante", expresó Andrea.

Con el tiempo, Ramón salió de alta del hospital Castro Rendón y se puso a trabajar de nuevo. El "boca a boca" de la gente le allanó un poco el camino y pudo seguir activo con algunos trabajos de albañilería, desde colocar los pisos de una casa hasta pintar y realizar el reboque de un garage. Ahora mismo, de hecho, tiene que terminar con un trabajo en una casa de Plottier.

La fortaleza del albañil Román

"Admiro la fuerza que tiene mi esposo. No vio la falta de una pierna como una incapacidad. Lloró, pero nunca se quedó y cuando le dijeron que no pudo, con más tiempo se dio maña y pudo. Es mi orgullo, nunca bajó los brazos. Siguió adelante. Otra gente se queda tirada en el camino. Pero él, con una pierna menos, se supera todos los días", destacó.

albañil sin pierna Su silla de ruedas está en muy mal estado.

Ahora necesita una silla de ruedas nueva, y la colecta ya dio algunos frutos porque consiguieron juntar los fondos para encargarla. "Nos queda el último tirón. La colecta sigue activa para comprar la silla de baño, y si no se puede, le buscaremos la vuelta. Ya juntamos 528 mil pesos, gracias a todos los neuquinos que nos ayudaron; y ahora nos falta esto. Son 300 mil pesos, aproxidamente", comentó la señora de Román.

Agradecimientos

Con el dinero que ya recaudaron pudieron encargar la silla de ruedas que va a utilizar para trabajar. La mujer comentó que tenían la opción de pedírsela al Estado, Román ingresaba en una lista de espera de dos o tres años. "No es cualquier silla. Román pesa más de 100 kilos, entonces no le va bien cualquiera. Y con mi sueldo de mucama, más la pensión mínima que cobra mi esposo, no alcanzamos. Asi que agradecemos un montón a toda la gente que nos está ayudando", reiteró.

albañil sin pierna

La familia de Román también agradeció mucho el trabajo y la contención de los médicos de los hospital Castro Rendón y Bouquet Roldán y adelantaron: "Lo que también necesitamos es el carnet de conducir para que Román pueda ser independiente al salir a trabajar. Si logramos eso, sería lo máximo. En Tránsito nos dicen que requiere una pierna ortopédica o un vehículo con caja automática, y si no nos alcanza para una silla, menos para eso".