Salud en alerta: preocupa el aumento de casos de paperas y la falta de vacunación

Más del 95% de las personas de Neuquén no cuenta con el esquema de vacunas completo, lo que favorece el contagio de varias enfermedades.

En los últimos días, el sistema de salud de Neuquén volvió a encender sus alarmas por la preocupación ante la baja cobertura de vacunación en la comunidad. Según las cifras recientes, más del 95% de los adultos neuquinos no cuenta con el calendario de vacunas completo , lo que favorece la reaparición de distintos tipos de enfermedades.

En el plano nacional, uno de los casos que más preocupa es el aumento sostenido de casos de paperas . Según explicó Gabriela Muñoz, pediatra del hospital Bouquet Roldán , en diálogo con el programa Línea Abierta de LU5 , el incremento del contagio de este virus es significativo. “En este año podemos evidenciar una tasa mayor al 200% y cercana al 295% en relación con la mediana de los últimos cinco años” afirmó.

Hasta el momento, en Neuquén no se registraron casos confirmados de la enfermedad , pero el escenario del país alertó a la cartera de salud, dado que el aumento está directamente relacionado con la disminución en la cobertura de vacunación .

“No tenemos reportes locales, pero sí a nivel país, y esto va directamente correlacionado con la falta de cobertura de vacunación” remarcó Muñoz.

Vacunacion bebes neonatos

¿Qué son las “paperas”?

Las paperas, también conocidas como parotiditis, son una enfermedad viral que afecta las glándulas parótidas y se transmite de persona a persona a través de la saliva o las secreciones respiratorias. “Es una infección viral que muchos recordamos desde la infancia por la hinchazón en la cara, pero que puede tener complicaciones importantes”, alerto la profesional.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, falta de apetito y la característica inflamación en la cara. Aunque en la mayoría de los casos la evolución es leve, la especialista advirtió que las complicaciones aumentan con la edad, “a mayor edad, mayor riesgo de complicaciones, sobre todo en adolescentes y adultos”.

En ese sentido, Muñoz detalló que pueden presentarse cuadros de orquitis, pancreatitis y, en casos graves, meningoencefalitis: “La inflamación testicular, el compromiso del páncreas o del sistema nervioso central son las complicaciones que más nos preocupan”. Además, aclaró que no existe un tratamiento antiviral específico, sino medidas sintomáticas como analgesia, reposo e hidratación. Por eso, es fundamental la prevención mediante la vacunación.

paperas 2

La vacuna que protege contra las paperas es la famosa Triple Viral (SRP) que también cubre sarampión y rubéola. En 2024, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el calendario de vacunación. “La segunda dosis, que antes se colocaba a los cinco años, se adelantó a los 15 y 18 meses para brindar una protección más temprana”, explicó la pediatra.

Quienes nacieron antes de esa fecha deben contar con la dosis de los 12 meses y el refuerzo a los 5 años. La vacuna es gratuita y obligatoria, y está disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia de Neuquén.

La importancia de la vacunación

Desde el sistema sanitario remarcaron que estar vacunado no impide totalmente el contagio, pero sí reduce de forma considerable la posibilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad. Además, quienes ya tuvieron paperas en la infancia no vuelven a contraer la enfermedad en la adultez, ya que queda inmunidad permanente.

El Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante distintas campañas de vacunación destinadas a fomentar e incentivar a la comunidad a completar sus esquemas. Según la información recolectada, antes de La Noche de las Vacunas, se estimaba que unos 2.500 niños en Neuquén no habían recibido el refuerzo de los 15 a 18 meses, al igual que unas 500 embarazadas que no contaban con las vacunas indicadas.

Si bien las campañas lograron buena respuesta, los profesionales advierten que la desinformación y el movimiento antivacunas siguen siendo un obstáculo. “En los últimos años, nos encontramos con padres que no quieren vacunar por miedo, pero la vacuna es un derecho del niño y está en el calendario nacional” expresó Muñoz.

Actualmente, la cartera sanitaria mantiene activas las jornadas de vacunación de verano, con horarios extendidos, de lunes a sábado, de 8 a 20, en los distintos hospitales y centros de salud, para facilitar el acceso a la ciudadanía.