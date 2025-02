San Valentín 2025: la emoción de 14 parejas que dieron el sí y en pleno parque

Araneda también resaltó la importancia del evento y la participación de los novios: " Muy emotivo, muy lindo, agradecida por la gente que vino, la verdad que tuvo concurrencia, agradecida con las parejas que comparten su historia de amor y que lo hacen público. No es sencillo eso, así que tiene doble mérito para ellos y doble agradecimiento ". En total, fueron 14 parejas, con edades que iban desde los 23 hasta los 60 años .

Casamientos al aire libre en Cipolletti.mp4

El testimonio de los recién casados

El lugar elegido para la celebración no fue casualidad. "Elegimos este lugar por ser emblemático e histórico para la ciudad. ¿Qué persona cuando empezó su noviazgo o su relación no vino al parque? ¿Quién de nosotros no vino al Parque Rosauer? Es un lugar histórico y emblemático para nuestra ciudad", agregó la funcionaria.

Uno de los momentos más emocionantes del día fueron las palabras de las parejas que dieron el gran paso. Horacio y Lucrecia compartieron su alegría: "Me sentí como en un cuento de hadas, muy hermoso y emocionada". La elección de la fecha no fue casual para ellos: "Elegimos esta fecha porque es un día muy memorable, de mucho amor". Además, destacaron la posibilidad de casarse en el parque: "Muy emotivo que haya sido al aire libre, que nos dé la oportunidad a nosotros es como sacado de un cuento".

Por su parte, Samael y Abigail, una pareja de 29 y 28 años, también expresaron su felicidad: "Nos íbamos a casar en diciembre, como se fue posponiendo, se dio que desde el Registro Civil nos propusieron esta fecha". Lo que vivió la pareja superó sus expectativas: "Nunca nos imaginamos que iba a ser así, tan hermoso, es un sueño, con música, violines y regalos". Además, contaron su historia de amor y compromiso: "Estamos casados por la iglesia y quisimos formalizarlo legalmente por proyectos. Ya tenemos un hijo de tres años y ya decidimos estar juntos toda la vida. Nos amamos y queremos estar para siempre".

Casamientos parque Rosauer Cipolletti.png Las parejas cipoleñas compartieron este momento inolvidable en el Parque Rosauer junto a familiares, amigos y testigos de casamiento en el Día de San Valentín. Alejo Maimo

Como parte de la celebración, las parejas recibieron obsequios del organismo provincial, entre ellos estadías en hoteles y cabañas, cenas románticas y otros regalos especiales. La jornada concluyó con un ambiente de felicidad, donde el amor y la ilusión fueron los protagonistas en un día inolvidable para estas parejas que sellaron su compromiso en el corazón de Cipolletti.

Para finalizar, Araneda dejó un mensaje de buenos deseos para los recién casados: "Que construyan su amor en torno a los tres pilares fundamentales: el amor, el respeto y la tolerancia, y que el matrimonio sea para siempre, que perdure en el tiempo".