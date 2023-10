Sufrió un grave accidente y necesita casi un millón de pesos para una operación

El papá de una de las taxistas que sufrió un grave accidente el domingo pasado en la Ruta 237 -cuando regresaba de Villa El Chocón y fue embestida por un camión- pide ayuda a la comunidad para que su hija pueda ser operada lo antes posible. La mujer permanece internada en el Hospital Castro Rendón a la espera de que le realicen una operación en una de sus piernas, para la que no hay insumos disponibles.

"El problema que tenemos nosotros los taxistas es que cuando no podemos trabajar, nos quedamos sin ingresos. El auto que manejaba mi hija es nuestro único taxi, así que yo no puedo trabajar y ella tiene para varios mese (de reposo)", explicó a LMNeuquén Jorge Romero, el papá de Ariadna, quien está desesperado para recolectar los fondos que permitan comprar los insumos para la operación que requiere su hija.

Según aseguró, en el Hospital Castro Rendón le dijeron que no contaban con los insumos necesarios para la intervención y que iban a tardar mucho tiempo en conseguirlos, por lo que le recomendaron que analice la posibilidad de comprarlos por su cuenta.

accidente taxista pide colecta La pierna de la taxista que sufrió el accidente. Gentileza

Ariadna se encuentra internada y permanece estable. "Ella tiene el hueso expuesto, corremos el riesgo de que la alcance una infección hospitalaria. No podemos esperar más", afirmó el hombre, quien indicó que el presupuesto que le dieron tiene una validez solo de 7 días, por lo que insistió en el pedido de ayuda.

El taxi que manejaba la mujer cuando fue embestida por un camión era el sustento de su trabajo y el de su papá, de modo que no pueden obtener dinero hasta que sea arreglado el vehículo. "Hace siete meses tuve un siniestro y aún espero que el seguro me pague el arreglo. Imaginate ahora, ni siquiera sabemos aún si se puede arreglar el auto", afirmó.

La desesperación es tal que el hombre le sugirió a su hija que abandone el alquiler ya que no podrá pagarlo. "Le dije a mi hija que tendría que sacar sus cosas y traerlas a mi casa, ella no quiere, pero es grave su situación y van a ser muchos meses de rehabilitación en los que no va a poder trabajar", advirtió.

Las personas que quieran colaborar con la operación de Ariadna pueden enviar dinero por Mercado Pago al alias: Jorge.547 de Jorge Manuel Romero López.

accidente- taxi- camión- El Chocón-3.jpg

Así fue el grave accidente que sufrió la taxista

El siniestro vial tuvo lugar minutos después de las 18 de este último domingo 8 de octubre, a la altura de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), cerca de la localidad de Arroyito. En ese momento, dos taxis circulaban desde El Chocón hacia Neuquén capital, de donde son oriundos y pertenecen a la firma Taxis Neuquén; mientras que un camión Mercedes Benz con acoplado que se dirigía hacia San Carlos de Bariloche.

accidente- taxi- camión- El Chocón-4.jpg

"El primer taxi perdió la dirección del vehículo producto de una rueda que se le reventó y esto hizo que el vehículo se desplace hacia el carril contrario cuando venía cruzando el camión, al cual impactó sobre lateral izquierdo", explicó el comisario Roberto Bello.

Producto de ese impacto, el conductor del camión perdió la estabilidad del vehículo, el cual hizo un efecto tijera y terminó por chocar al otro taxi, donde viajaba Ariadna. "Lo impactó y desplazó hacia la banquina de su carril", detalló el jefe policial sobre la dinámica del siniestro, que dejó como saldo tres vehículos involucrados y varias personas con politraumatismos.