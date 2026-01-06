Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Rincón de los Sauces

El hecho ocurrió este lunes por la noche en un domicilio del barrio Libertad. Durante el amplio operativo explotaron dos garrafas.

Un increíble incendio consumió por completo una vivienda este lunes por la noche en el barrio Libertad de Rincón de los Sauces . El hecho generó momentos de extrema tensión entre los vecinos y demandó un amplio despliegue de Bomberos Voluntarios . El siniestro se registró durante la noche, alrededor de las 21:40 , en la intersección de las calles Resistencia y La Plata de la localidad.

Según la información brindada por el cuartel, el alerta ingresó a través de un llamado de emergencia que advertía sobre un incendio declarado en una casa del sector. Tres dotaciones se desplazaron de inmediato al lugar , bajo la coordinación del jefe del Cuerpo Activo, Sargento Ricardo Reyes .

Una vez en el domicilio, los bomberos constataron que el incendio se encontraba totalmente desarrollado , afectando la totalidad de la vivienda. Tras una rápida evaluación inicial, se confirmó que no había personas en el interior , lo que permitió avanzar con las maniobras de ataque directo al fuego. De manera inmediata se estableció una línea de ataque y comenzaron las tareas de sofocación.

Durante el operativo se registraron dos explosiones de garrafas, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad y extremar las precauciones del personal interviniente. Pese a la peligrosidad de la situación, los bomberos lograron avanzar con la apertura del portón de ingreso y, posteriormente, de la puerta frontal de la vivienda, continuando con la extinción del fuego activo.

Un incendio en Rincón de Los Sauces provocó importantes destrozos en una vivienda

En paralelo, se organizaron múltiples frentes de ataque con el objetivo de evitar la propagación del incendio a viviendas linderas, una maniobra clave para impedir que el siniestro se extendiera en una zona densamente poblada. Tras un prolongado trabajo, el personal logró la extinción total del foco ígneo, dando paso a las tareas de remoción y enfriamiento.

Una vez finalizadas las labores y asegurada la escena, el lugar quedó a disposición del personal policial, que inició las actuaciones correspondientes. Desde el cuartel destacaron y agradecieron la colaboración de los vecinos, así como el apoyo de la Policía y del personal del hospital, que permanecieron en el lugar durante toda la intervención.

Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Las causas del incendio serán materia de investigación.

incendio casa bomberos plottier 1-1-2026

El incendio de un vehículo afectó una vivienda en Plottier

El incendio de un vehículo en el patio de una vivienda generó momentos de tensión durante la tarde de este jueves 1 de enero en la ciudad de Plottier, donde el fuego se propagó hacia la estructura de la casa y obligó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.

El siniestro se registró alrededor de las 16:51, cuando el cuartel recibió un aviso por incendio y de inmediato salieron 3 unidades hacia el domicilio ubicado en el barrio CGT 1°. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el auto, que se encontraba en el patio de la vivienda, estaba envuelto en llamas y que el fuego ya se había propagado hacia el techo de la casa.

De acuerdo a la información oficial, las llamas afectaron gran parte del rodado y provocaron daños en la parte superior de la vivienda, principalmente en el sector del techo. Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el incendio pudo ser controlado antes de que se extendiera al interior de la casa, evitando consecuencias mayores.