Una empleada sufrió quemaduras en el incendio del Concejo Deliberante de Loncopué

“ Fue como una llamarada que se controló porque se cortó el paso de gas , si no hubiera sido así se desataba un incendio en la institución”. Así la presidenta del Concejo Deliberante de Loncopué, Marina Martínez, en contacto con LMNeuquén , graficó en palabras el incidente que se produjo en las instalaciones de la cocina del edificio apenas pasadas las 10 de la mañana de este lunes.

Además, comentó que ella misma tomó conocimiento de la situación en el mismo nosocomio, donde se encontraba circunstancialmente. “Rápidamente me puse a disposición de la empleada municipal y me acerqué a verla y a constatar su estado de salud que afortunadamente no era muy grave ya que registró quemaduras menores en la zona de la cara y uno de sus brazos”, remarcó.