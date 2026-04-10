Vacunación antigripal en Neuquén: cuándo se normaliza la distribución

El ministro de Salud de Neuquén , Martín Regueiro , confirmó que en los últimos días comenzaron a llegar nuevas dosis de vacunas antigripales a la provincia y que se espera completar la distribución en los centros de salud entre el lunes y martes de la próxima semana. La definición la realizó en diálogo con LU5 , donde brindó detalles sobre la situación sanitaria de cara al invierno.

“Hoy se regularizó la cantidad de vacunas. Llegaron algunas en el mes pasado, muy poquitas, y ahora están llegando nuevas partidas que se están distribuyendo”, explicó el funcionario. En ese sentido, señaló que el proceso logístico requiere tiempos específicos por las condiciones de trazabilidad y conservación de las dosis.

Regueiro indicó que la provincia enfrentó una demanda superior a la prevista. “Se superó en un 30% la cantidad de vacunas. Eso nos pone muy contentos porque la gente se quiere vacunar , pero también hace que necesitemos más dosis”, sostuvo. Según precisó, en las primeras dos semanas de la campaña ya se aplicaron más de 30.000 vacunas antigripales.

Distribución de las vacunas en la provincia

En relación con la distribución territorial, el ministro pidió a la población contemplar posibles demoras puntuales. “Si en un centro de salud no hay vacunas ese día, que esperen 24 o 48 horas, porque van a estar llegando”, señaló. Además, remarcó que los equipos sanitarios aprovechan cada contacto con pacientes para completar esquemas de vacunación pendientes.

ON - Martín Regueiro (10) Omar Novoa

El funcionario también destacó una mejora en los niveles generales de cobertura. “El año pasado tuvimos un muy buen año de vacunación y este año esperamos que sea parecido”, afirmó. En esa línea, planteó que el objetivo es reforzar la inmunización para evitar enfermedades de alta transmisión y reducir el impacto epidemiológico.

Sobre el escenario sanitario previo al invierno, Regueiro indicó que no se registraron situaciones de gravedad durante el verano. “No hubo impacto epidemiológico significativo, fueron casos esporádicos”, explicó. No obstante, confirmó que el sistema de salud ya trabaja en la planificación de la temporada invernal, con foco en patologías respiratorias y refuerzo de campañas preventivas.

En Neuquén se vacunaron un 32% más este verano

Para el Ministerio de Salud la campaña de vacunación de este verano 2025-2026 fue un verdadero “éxito”. Destacaron que realizaron 13.069 aplicaciones más que el año pasado. De diciembre de 2025 a marzo de 2026 se colocaron 54.706 vacunas, mientras que para el mismo período de 2024/2025 se habían aplicado 41.637.

Indicaron que algunas de las estrategias impulsadas por la cartera sanitaria “que consolidaron el éxito” fueron la convocatoria en la llamada Noche de las Vacunas, los puntos de vacunación y horarios extendidos y el requisito de tener el calendario nacional de vacunación al día para la obtención del Boleto Estudiantil Gratuito.

Argumentaron que las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo. Es la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida.

Así, desde diciembre de 2025 a marzo de 2026, se aplicaron 54.706 (diciembre 12.182, enero 12.714, febrero 12.264 y marzo 17.546), mientras que de diciembre de 2024 a marzo de 2025 se colocaron 41.637 (diciembre 9.770, enero 12.792, febrero 11.260 y marzo 7.815).