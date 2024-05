Vende tortas fritas full time para pagar los honorarios de un abogado

Maria Jose torta fritas (2).jpg María José y su emprendimiento de venta de tortas fritas.

Aclaró que su objetivo "no es recibir dinero sin más, sino obtener apoyo para mi trabajo". Sería de mucha ayuda que la gente pueda compartir su publicación y su número de teléfono para incrementar sus ventas. "Es un montón de plata la que tengo que juntar...200 mil pesos para iniciar el trámite de la cuota alimentaria. Hace una semana que no logro juntar la primera cuota. Por una cosa u otra, lo que gano de las ventas es para mis hijos. Si no salgo a repartir, no comemos. Vivo al día, no avanzo", afirmó.

Maria Jose torta fritas (3).jpg

Contó que se fue de Cipolletti por una situación de violencia de género. Allá inició un expediente que no está resuelto aún. Actualmente reside en Senillosa, junto a sus dos hijos. Paga un alquiler y se las arregla sola. Hace un tiempo recurrió al SOJ para que la Justicia neuquina le asigne un defensor público en representación de los derechos que la asisten a ella y a sus hijos. Sin embargo, quedó a medio camino.

venta tortas fritas ayuda María José también participa de algunas ferias de emprendedores en Senillosa.

"Cuando les dije que el expediente había iniciado en Cipolletti, me derivaron. Pero yo tengo domicilio en Senillosa. Voy a Cipolletti, y me dicen que me tiene que representar un abogado de Neuquén. Deberían traer el expediente acá, pero tampoco lo quieren hacer. Así que conseguí una abogada particular para que me haga el trámite. Ella me dijo 'en el SOJ no te resolvieron el tema, porque no lo quisieron resolver'. Entonces, ella asume la responsabilidad para traer el expediente iniciado en Cipolletti", explicó.

Apoyo para su emprendimiento de tortas fritas

En el interín, personal de Promoción Social la visitó dos veces. En una oportunidad, como consecuencia de un siniestro que sufrió: "Repartiendo tortas fritas se me incendió la cortina de la cocina y cayeron agentes del departamento de la Niñez. Yo tengo que salir a vender tortas fritas, porque si no salgo no comemos. Pago un alquiler con la asignación de mis hijos, porque no me da el bolsillo; y lo que gano de las ventas no me alcanza para más. Necesito apoyo del municipio para que mi emprendimiento crezca", manifestó. A veces sale con sus hijos a hacer los reparto en bicicleta s para no dejarlos solos.

Maria Jose torta fritas (5).jpg

En alguna oportunidad, desde Acción Social del municipio la entrevistaron y le hicieron escribir una nota para que llegue a la intendencia. Pide mercadería para su emprendimiento: harina y aceite. "Necesito apoyo para mi emprendimiento, ya que por el momento estoy sin trabajo. Pero me dicen que hay mucha gente esperando", indicó.

María José tiene una trayectoria laboral como ayudante de cocina en distintos comercios gastronómicos. Ahora, cocina y vende comida en su casa. "Un respaldo de mercadería necesito...20 kilos de harina y aceite ayudaría", cerró.