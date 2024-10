Video: éxodo y locura neuquina por las compras baratas en Chile

Era impactante la fila de vehículos que se armó sobre la Ruta 242 para cruzar a Temuco, Chile, por Pino Hachado. Cientos no alcanzaron a cruzar. Mirá el video.

Si el corte en la Ruta 22 desalentó el éxodo turístico haca la zona cordillerana, en la previa de un fin de semana largo, para el lado de Zapala y Las Lajas, la ruta 242 ofreció una postal impactante, donde l a fila de vehículos particulares superaba los cinco kilómetros y cientos de neuquinos no alcanzaron a cruzar por el paso fronterizo Pino Hachado.

" No se había visto tanto incremento en el flujo turístico como este fin de semana largo. Ayer (viernes) pasaron alrededor de mil vehículos por el paso Pino Hachado. La mayoría son particulares que van a Temuco, y hacen uso de este paso para comprar y pasear ", advirtió el referente de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara , en diálogo con LMNeuquén.

exodo turistico pino hachado Gentileza Defensa Civil Las Lajas

Era tal la cantidad de vehículos, que el mismo jueves -comentó- no alcanzaron a pasar todos. "Quedaron unos 100 esperando cruzar el viernes. Y nosotros que anduvimos de recorrida el viernes, hasta las 17, al volver a las 16.30 todavía quedaban 480 vehículos para pasar. De esos, unos 10 quedaron seguro para pasar este sábado", agregó Vergara.

Recordemos que el paso fronterizo Pino Hachado está habilitado para el tránsito con precaución debido a la presencia de animales. El horario de atención es de 8 a 19, para cruzar a Chile. Al regresar, se extiende hasta las 20.

exodo turistico paso pino hachado Gentileza Defensa Civil Las Lajas

El viernes las condiciones climáticas desmejoraron con una lluvia que no obstante no impidió que la fila de vehículos siga haciéndose cada vez más larga. La mayoría de los neuquinos no desistió con su propósito de cruzar a Chile durante este fin de semana largo. Por lo tanto, personal de Defensa Civil de Las Lajas y Zapala se preparan para el retorno del éxodo.

"Hay que estar atentos porque habrá mucho flujo (vehicular) de vuelta. Seguramente Zapala y el resto también instrumente operativos. Nosotros (en Las Lajas) ya lo hicimos el mismo jueves por una cuestión de seguridad, para que no pasen accidentes. Por suerte, hasta acá, no se registraron inconvenientes", indicó Vergara.

Desde Defensa Civil calcularon que por hora pasaron 60 vehículos haciendo los trámites pertinentes que se exigen en el paso Pino Hachado.

Interminable fila de vehículos para cruzar a Chile por Pino Hachado.mp4

Temuco, un boom de compras baratas

Uno de los destinos más visitados por los neuquinos es Temuco. Queda a unos 512 kilómetros de Neuquén capital y se tarda, dependiendo los trámites en la Aduana, entre 6 y 8 horas de viaje.

“Hacía años que no veía a tantos argentinos y me alegro mucho porque ayuda a la economía de Temuco”, dijo a LMNeuquén Patrick Dungan Alvear, gerente general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, en la IX Región de la Araucanía, en Chile.

hay otra ciudad de Chile, lindante a Neuquén, que también ofrece variedad de tiendas de indumentaria y otros artículos, varios atractivos turísticos y algo muy anhelado para muchas familias en vacaciones: el mar.

compras en chile concepción

La otra ciudad chilena que se posiciona

Se trata de la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, ubicada a 750 kilómetros de Neuquén capital, que promete ofrecer unas vacaciones inolvidables para jóvenes y familias quienes tengan ganas de combinar compras y descanso.

Concepción es una ciudad que tiene un millón de habitantes, está llena de centros comerciales y galerías, donde funcionan 11 universidades y alrededor de ellas una gran oferta gastronómica de restaurantes y bares, con extensas playas en la costa del océano Pacífico.

En esa ciudad hay tres grandes shoppings y un circuito de galerías comerciales. Los mall son Plaza Trébol, Mirador del Biobío y el mall del Centro. Las galerías ubicadas en el casco céntrico son 44, una red comercial que supera los 4 kilómetros de extensión.

Para llegar a Concepción se puede pasar por el paso internacional Pino Hachado y también por Cardenal Samoré y Mamuil Malal, y en verano se abre Pichachen, límite con El Cholar en el norte neuquino.