Ya no se llama más Néstor Kirchher el paseo de Centenario: "¡Es odio!", dijeron en el PJ

El cambio de nombre no obliga al Ejecutivo a realizar la obra metalúrgica. Es por eso que algunos ediles harán una colecta de fondos para "ahorrarle dinero" a la comuna, en el contexto de la “austeridad”.

Centenario Paseo Nestor Kirchner 02.JPG El paseo Néstor Kirchner en Centenario está ubicado entre la segunda y tercera rotonda, a la vera de la Ruta 7. Tiene 800 metros y es usado por la gente para salir a caminar y hacer ejercicios. Claudio Espinoza

Así lo votó este jueves el Concejo Deliberante de Centenario, con 8 de 10 concejales. Los dos ediles que no apoyaron son peronistas de Unión por la Patria: Dayana Navarrete y Francisco "Pancho" Guzmán Varela, de larga trayectoria en el PJ de Centenario. No se refirieron al cambio de nombre a René Favaloro, sino al "discurso de odio" que llevó a la decisión del cuerpo deliberativo.

Centenario: cruces ente los concejales

El proyecto de ordenanza fue presentado hace unos meses por el concejal de Juntos por el Cambio y periodista, Sebastián Krapp, quien sostuvo que una obra no puede estar atada a una ideología política "a un espacio o referente como si fuese un tema narcisista", sino que tiene que ser parte de la gente. En la sesión no hubo cruces, pero sí cada uno dejó su posición. Pero la iniciativa también fue de un grupo de vecinos.

Dayana Navarrete, concejala por el peronismo, salió al cruce ante la propuesta del cambio de nombre de Kirchner a Favaloro y dijo que "los políticos que llegan a plantear este tipo de situaciones que planifiquen, que ejecuten obras y le pongan los nombres que ustedes quieran".

Y acotó: "Esto me parece que es más una muestra de odio a todo lo que se ha hecho. Así que nosotros no vamos a acompañar y espero que el intendente (Esteban Cimolai) recapacite sobre esta ordenanza porque él fue parte de este proceso, de esta inauguración".

En tanto que el concejal Krapp dijo: "Que los políticos pongan el nombre de sus referentes o su espacio como un gesto de narcicismo gigante en donde en las comisiones nos hemos planteado que como dirigentes tenemos que saber que la sociedad está cansada de que nos miremos el ombligo que pongamos un nombre ahora, que se paga de todos los contribuyentes con su bolsillo, que ningún político la saca de sus arcas para poder financiarlas, que se le pongan los nombres referentes partidarios, se le ponga el nombre de políticos".

"Semillero de corruptos"

Indicó que poner el nombre de un político a una obra "excluye al resto-", sobre todo a los contribuyentes que las financian y acotó que "odio es haber depredado el país y haber dejado un semillero de corruptos".

La propuesta se sustenta en la idea de que los nombres de los espacios públicos deben ser un símbolo de integración comunitaria, alejados de partidismos o ideologías políticas que puedan generar divisiones.

Según el texto del proyecto, la actual denominación del paseo “excluye a quienes no comparten los ideales políticos que representa” el expresidente Néstor Kirchner, mientras que el legado del doctor René Favaloro es presentado como un símbolo de unidad, honestidad y compromiso social.

Por sacarle el nombre Néstor Kirchner al paseo votaron los concejales Lorena López, Graciela Mestre y Mauricio Corradi (Somos Centenario), Rubén Arias (Cumplir), Fabio Valdebenito y Daniela Machado (MPN), Krapp (JxC) y en contra, Navarrete y Guzmán Varela del peronismo.