Neymar será operado en Brasil y estará sin jugar seis semanas

En el equipo que operará al delantero estará el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, que se desplazó desde Sochi (Rusia), donde participaba en un encuentro organizado por la FIFA, a París para examinar al jugador.

Embed

La decisión de operar se tomó "al término del protocolo inicialmente previsto de tres días de cuidados" y tras el examen efectuado hoy "por el cuerpo médico del París Saint-Germain y el de la selección brasileña".

El martes, el padre de Neymar había señalado que su hijo estaría ausente de los terrenos de juegos "al menos seis semanas" y sería por lo tanto baja para el crucial partido del 6 de marzo ante el Real Madrid, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó.

El Mundial de Rusia-2018 es una prioridad para Neymar y la cercanía del torneo de junio ha pesado seguramente en la decisión.

LEÉ MÁS

Neymar se lesionó... ¿y se queda afuera del Mundial?