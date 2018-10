Luego de esto, Fabián Cubero salió a responderle duramente a su ex mujer y mamá de sus tres hijas.

"Recibo mensajes agresivos a toda hora. Yo cumplo con todo a rajatabla. Le paso todos los comprobantes. Me encargo de que las nenas estén bien", contó el futbolista en "Nosotros a la mañana".

Cansada de toda esta situación, la modelo contó que Cubero no le pasa correctamente la cuota alimentaria: "Tuve que pagar 46 mil pesos de luz antes de que me la cortaran porque él no había pasado. También tiene que pagar los regalos del Día del Maestro de las nenas".

Finalmente, visiblemente ofuscada agregó con respecto a los mensajes: "Yo a las 3am o estoy durmiento o estoy haciendo cosas con mi novio. Deben estar muy aburridos".

"Mientras yo trabajo, él tiene tardes libres y muchas cosas más que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", cerró furiosa la modelo.

