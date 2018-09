Nicole otra vez le apuntó a Cubero y a Mica: "Los mensajes siempre tienen un destinario"

"Hay mucha gente que para no aceptar la realidad, la niega o inventa situaciones para sentirse mejor", sostuvo luego de publicar una serie de publicaciones en las redes sociales.

"Los mensajes siempre tienen un destinatario. Cuando ya no aguanto más, largo esas cataratas", recalcó Nicole.

Embed Que es peor ? El que se mete donde no le corresponde o quien participa a ese donde ni corresponde ni debe ?!? #LoImportanteDeUnaFamiliaNo esEstarJuntos#SiNoUnidos #LosNiñosPrimero ♥️ — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 28 de septiembre de 2018

El nuevo cruce estaría motivado por la relación y la incidencia de Mica en la vida de los hijos de Cubero y Nicole. "Los padres somos nosotros, el resto es de palo", indicó.

Y agregó: "La gente ajena a mi vida no me afecta. No tengo nada con ella, ni fu ni fa. Con quien tengo que aclarar las cosas, las aclaro, soy muy frontal".

Embed

Al respecto, Viciconte dijo que "me encantaría que ella descargue su bronca de una vez y que diga cuál es el problema. La verdad, es insoportable".

Y agregó: "Es súper invasiva, está todo el día escribiendo, molestando. No está bueno. En redes sociales lo hace enigmático para que todo el mundo le pregunte, pero del otro lado nosotros no molestamos".

