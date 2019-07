Nicole encendió las redes con fotos hot y el debate por el veganismo

En una de las postales, en primer plano, la rubia tuvo que utilizar un emoji de trueno para taparse la cola y evitar cualquier desliz indeseado.

Por otro lado, la panelista se refirió ayer al violento episodio que tuvo lugar en la Exposición de La Rural, donde un grupo de ambientalistas invadió la pista principal del predio con carteles contra la explotación y la comercialización de animales. Los jóvenes fueron expulsados por gauchos montados a caballo.

En Nosotros a la mañana debatieron el tema y entrevistaron a Pablo Trolessi, un gaucho que estuvo en La Rural al momento de la manifestación.

Indignada

“Se metieron con los caballos a sacarlos (a los manifestantes) para generar un control de la pista”, comenzó diciendo Trolessi. En ese momento, Nicole lo interrumpió y salió al cruce. “Pero lo que no está bien es que arranquen con rebencazos, patadas y que pasen por arriba a las personas con el caballo. Porque hemos visto en las canchas de fútbol que personas entran desnudas o hay una manifestación, y no se los saca a pelotazos. Están mal las dos cosas que sucedieron, pero no fue la manera de resolverlo, con rebencazos y patadas. Eran chicos jóvenes, adolescentes”, se quejó la modelo.

