Nicole Neumann contó qué oferta le hicieron para comprarla en Marruecos

Embed

Otra que se sumó a la conversación fue Carmen Barbieri, que como acostumbra a hacer, le puso un poco de humor al tema y aseguró haber vivido una experiencia similar, aunque con una “suerte” mucho más dispar a la de Nicole Neumann. “¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, se lamentó divertida la capocómica.

“No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos?’. Porque si no, creo que me dejaba”, bromeó la modelo y conductora revelando la increíble cifra que habían ofrecido.

Nicole Neumann camello 2.jpg

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman, otro de los integrantes del programa de Guido. “Sí, si, era plata, me dejaba seguro”, respondió jocosa por la situación y recordando la insólita situación que vivió junto a su mamá, Claudia.