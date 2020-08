Nicole Neumann donará plasma para enfermos de coronavirus

Nicole Neumann se hizo un estudio para ver si puede ser donante de plasma para pacientes con Covid

“Yo me estoy por hacer el estudio de anticuerpos para saber si puedo donar plasma”, explicó Nicole Neumann en el programa de “El Trece”.

En ese momento, el doctor Kambourian relató que hay un estudio que se hacen los pacientes que ya padecieron coronavirus para conocer la cantidad de anticuerpos que tienen, para saber si puede o no donar plasma, ya que si es bajo el número, no pueden ser donantes.

“Me mandaron a hacer un estudio previo para saber si puedo donar plasma y ayudar a otra persona que esté más complicada con el mismo virus”, expresó la modelo al respecto, Mientras espera los resultados de los estudios, Nicole Neumann vuelve lentamente a su vida normal, pues debió estar más de dos semanas aislada y en cama debido al coronavirus, “Nunca imaginé que me iba a contagiar, mucho menos pensé que sería tan dolorosa la enfermedad. Había días en que realmente no tenía ni fuerzas para levantarme de la cama, pero puse mi mayor esfuerzo y me recuperé, lo hice por mis tres hijas, que fueron las que motivaron”, había dicho la modelo en algunas entrevistas.