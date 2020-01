Nisman: Bullrich negó que haya manipulado una parte de la causa

La ex funcionaria de Seguridad de la gestión nacional de Cambiemos sostuvo que las afirmaciones del abogado Rúa parten de "una premisa falsa que tiene que ver con su injerencia en los asuntos judiciales". Bullrich afirmó que no conoce la pericia realizada por Gendarmería y que nunca estuvo en el lugar donde se realizó, por lo tanto "el poder político no tuvo ninguna injerencia" en la causa por el fallecimiento del fiscal en enero de 2015.