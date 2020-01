No la tendrá fácil: las advertencia a Juanita Tinelli si llega al Bailando

"Juanita hizo una participación en uno de los videos que le hicieron a Marcelo para la apertura, aparecía hablando con él. También tuvo participaciones en la pista", recordó Lourdes Sanchez la semana pasada cuando De Brito anunció la bomba en su ciclo matutino.

"Baila divino, pero a mí me preocupa con quién va a bailar. Tienen que buscar un bailarín de su altura, porque es muy alta. Ella estudia y tiene el baile en la sangre", agregó la panelista.

No es la primera vez que un pariente del showman compite en la pista. En 2007, Paula Robles, la mamá de Juanita y por entonces esposa del Cabezón, llegó hasta la final del certamen pero perdió contra Celina Rucci en una definición con mucha polémica.

Siete años después, Luciano "El Tirri", primo de Tinelli y ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs, se midió con otras figuras, aunque con un desempeño definitivamente mucho más precario que Robles.

Cubero pide pista

Este fin de semana De Brito mostró un video de Fabián Cubero bailando en un escenario Villa Carlos Paz, tras la función de la obra teatral que protagoniza su novia, Mica Viciconte. "New Occhiato on the block. Bailando 2020. No te rías así Micaela", dijo con humor el conductor sobre el futbolista, que competiría en el certamen junto a la panelista de Incorrectas.

Marcelo celebró la llegada de su “película” en las redes

Marcelo Tinelli le agradeció a un fanático que compartió en sus redes un adelanto de una "película" que hará para rendirle tributo.

"Uffff!! Hermoso! Gracias Gustavo querido! Veo este vídeo y me emociona profundamente!! No me quiero imaginar lo que viene!! Gracias, gracias y gracias", escribio el Cabezón al replicar un tuit de Gustavo Flores, el actor que lo sigue desde que tiene diez años y que lleva la imagen del showman y de su familia cuando era chico tatuada en su espalda.

"Señoras y Señores! Hoy comenzamos con la película en homenaje a #MarceloTinelli para el 1 de Abril del 2020", tuiteó el hombre junto a un video donde se puede ver otra presentación de PowerPoint que le dedicó en marzo del año pasado con imánges de Bolívar, Showmatch y San Lorenzo.

"Siento que sus padres formaron parte de mi familia. Trajeron a la vida a un ser único, muy especial para mí", había dicho Flores en una nota que le hicieron en 2018.

