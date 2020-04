Luego, la ex de Matías Defederico (padre de sus tres hijas) continuó, en referencia a su pasado en televisión: “Podés decir que daba de trola, pero también podés investigar el ambiente entero y no me acosté con nadie para conseguir un laburo”.

Cinthia, quien este año será una de las participantes del “Bailando” 2020, aseguró que el empresario la “investigó “ y le hacía decir quiénes eran sus ex.

Sus compañeros de LAM intercedieron ante el relato y le preguntaron por qué continuó esa relación con Baclini. “Mi problema de autoestima es bastante grande y lo tengo que tratar. Estaba deslumbrada”, se sinceró Cinthia.

Cinthia confesó que su ex le hacía borrar los mensajes donde la defenestraba. “Él no es lo que parece, ese Buda no es tal. Lástima que me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como una trola por mi pasado. Me hacía mandarle los prints de pantalla de que había borrado las conversaciones”.

Para sorpresa de las angelitas, Fernández puso un audio de su ex pareja: “En 35 años nunca una mujer se me trepó así abierta de gambas con las dos patas agarradas como un mono. Entonces ya está, este es mi camino. Ojalá te ayude a evolucionar y en la próxima relación quizás puedas entender que podés ser diferente y te va a ir mejor”, le decía él.

