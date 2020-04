Tinelli felicitó a una mujer que rompió la cuarentena y en las redes los destruyeron

Lorena on Twitter Felíz Cumple Pte!!!! Nada me impidió ir con mi nieto a cantarle al amor d nuestras vidas a las 00hs!!!!

“Felíz Cumple Pte!!!! ¡Nada me impidió ir con mi nieto a cantarle al amor de nuestras vidas a las 00hs!!!!”, escribió Lorena, para homenajear a San Lorenzo (que hoy celebró 112 años de historia), y además, al conductor, quien casualmente hoy también cumple años: llegó a los 60 años.

Efectivamente, en la cinta, se ve a la mujer cantante con un bebé en sus brazos, en las afueras de la cancha de San Lorenzo y en medio de la noche.

“Gracias Lore querida! Sos una genia!! Hermoso que hayas ido con tu nieto. Feliz cumple cuerva”, le respondió el “Cabezón”, orgulloso de la hincha.

Las repercusiones no tardaron en llegar y en Twitter repudiaron la actitud de la mujer. “No sé que es peor...la mujer saliendo y rompiendo la cuarentena o lo de Tinelli diciéndole que es una genia por hacerlo y con el nieto!!!!! En lugar de mostrarle que esta mal...”; “Que aplaudas a esta persona cuando debe estar en cuarentena no está a la altura de las circunstancias que como figura pública debes pregonar.... me olvidaba que te fuiste a la mierda y no te enteras de nada...” y “Primero te vas a Esquel y después festejas a una que rompe la cuarentena. No dejas pasar una vos eh”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

