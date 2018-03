En medio de esa situación, Paola Soto, la hermana de Pablo Soto -uno de los asesinados por Candia-, expresó su indignación y pidió "que cambien las leyes".

"Tengo una mezcla de sentimientos: indignación, tristeza y bronca porque este hombre está desaparecido", dijo Paola en declaraciones a LU5. La mujer, además, relató que se enteraron casi "de casualidad" de que Candia era buscado, cuando una de sus hermanas fue a Fiscalía por otra causa judicial.

"¿Cómo puede ser que un hombre que mata a dos seres humanos esté libre? Se ensañó mucho con ellos y ello inspira a tener bronca, a que no podés hacer nada, sólo esperar la justicia", dijo Paola.

"Él estaba haciendo todo al pie de la letra, se presentaba a las audiencias, iba a firmar. No me imaginé que este hombre iba a hacer esto. Cuando me lo comunicaron me dio mucha bronca e impotencia porque él mató a dos personas y no le tembló la mano", señaló Paola.

Desde ayer, que se dio la orden, la Policía realiza requisas en distintos hospitales y sanatorios de la región, terminales de ómnibus, rutas y caminos con el objetivo de dar con el prófugo. Candia debía presentarse en forma permanente ante la comisaría de Chos Malal pero el 9 de marzo no lo hizo y cuando lo fueron a buscar, ya no estaba.

Paola, que vive en Plottier, aseguró que no pidieron custodia "porque creemos todavía en que la Justicia lo va a encontrar", aunque está "con un poco de miedo por mis hermanos que están en Plaza Huincul. "Todos están atemorizados porque está libre y no le tembló mano para matar a dos personas", sentenció.

La mujer también cuestionó la demora de la Justicia ya que entre el día que debía presentarse a firmar y el inicio de su búsqueda, pasaron diez días. "Acá tienen que cambiar las leyes. No puede ser que un tipo que mate esté libre, que tenga miles de recursos antes de llegar a la condena. Duele mucho saber que el asesino de tu hermano está libre y ahora está desaparecido", aseguró.

