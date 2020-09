"No tenemos para comer, por favor habiliten", el ruego del turf neuquino

El exitoso jinete confirmó que, de no recibir respuestas, se acentuarán las medidas de protesta. El turf es una industria fuerte en la región de la que, se estima, dependen directa o indirectamente alrededor de 600 familias.

Otro que brindó declaraciones respecto al delicado panorama fue Carlos Munarin, dueño de uno de los haras más prestigiosos de Alto Valle, el Lef Kawell.

"Necesitamos que vuelva el turf como fuente de trabajo. A pesar de que es un deporte y la gente lo entiende como tal, muchos vivimos de esta actividad. Hace 6 meses que no tenemos carreras ni noticias. En función de ello, se realizó un banderazo en forma pacífica, tratando de que las autoridades nos den respuestas para volver en el corto o mediano plazo si es posible", explicó el turfman, cuyos caballos suelen correr y ganar en los hipódromos centrales del país.

reclamo turf 02.jpg

"Como primera medida se propone que la actividad comience sin público, como se está corriendo en este momento en Palermo, Buenos Aires, con muy bajo riesgo. Hay que entender que se trata de una disciplina que se lleva a cabo en un predio de 60 hectáreas, donde entra solo una persona por caballo. En paralelo, el aficionado puede ver las carreras cómodamente desde su casa en forma directa por la tele e incluso apostar. Ese sería el puntapié inicial, parecernos a ellos (por el Hipódromo Argentino de Palermo), para permitir que mucha gente pueda seguir subsistiendo, sin desconocer que también hay varios recintos del interior habilitados. Mucha de nuestra gente cobra solamente de las ganancias de las carreras, tanto entrenadores, peón, jockey, hay que protegerlos antes de que sea demasiado tarde", agregó Munarin, papá de Emiliano, un destacado jugador del Neuquén Rugby Club.

reclamo turf 01.jpg

"Por otro lado sería clave la reapertura para que los propietarios se vuelvan a entusiasmar, están dejando de tener caballos, porque es muy caro mantenerlos. Lo toman como una diversión pero si no hay carreras no van a ir a pérdida tanto tiempo y entonces va a tender a desaparecer la actividad. No sólo en la ciudad Neuquén, en toda la provincia el turf es popular. ¿Cuántos otros deportes meten casi 10 mil personas como nosotros el día del Pellegrini? La movida fue apoyada con otros banderazos en otros hipódromos como Cutral Co y Picún Leufú", completó.

El turf no ve la hora de que se anuncie el "campana de largada". Aguarda que la espera entre en la recta final. Y que el próximo reclamo sea por una contigencia deportiva, de esas que suelen generar "distanciamientos por molestar". Será señal de que "aún cabalgamos" como dijo un peoncito que hoy acompañó a la muchachada.