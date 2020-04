Embed

“Gracias!!! Mujeres! Gracias x hacer causa común! No hizo falta q dijera nada, ni q haga un descargo. ¡Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenes q cambiar. Check”, tuiteó la blonda una vez finalizado el envío.

Gabriel Caballero on Twitter #PodemosHablar tres invitados masculinos le preguntan sobre su familia, Su carrera, La influencia de su familia.. @PipaBenedetto @vazqueznico @JoaquinFurriel.. A la invitada femenina @noeliamarzol De que equipo es..sobre su amores futbolisticos.. Chann — Gabriel Caballero (@ga_caba) April 5, 2020

“Mirando #PH : Los invitados tres hombres y una mujer @noeliamarzol. Adivinen a quiénes le preguntó @andykusnetzoff sobre familia, trabajo , vida personal? Y a quien le preguntó sobre SU NOVIO y si durante la cuarentena anda desnuda en su casa? PÉSIMO”, acotó una seguidora en la red social, argumentando la furia de la blonda, mientras que otro agregó: “Wooouu.. Muy fuerte.. pensé que era una imagen de @noeliamarzol.. Pero nooouu.. Hablaba.. Me muero muerto.. @andykusnetzoff”.

La niña Bart on Twitter Mirando #PH : Los invitados tres hombres y una mujer @noeliamarzol .

Adivinen a quiénes le preguntó @andykusnetzoff sobre familia, trabajo , vida personal? Y a quien le preguntó sobre SU NOVIO y si durante la cuarentena anda desnuda en su casa? PÉSIMO — La niña Bart (@NaniBaiz) April 5, 2020

“Una juntada de pibes... no se que hacía ahí!”, respondió, Marzol y agregó que también faltó poner al aire otra pregunta incómoda, relacionada con Luis Miguel. “Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel!”

noelia marzol on Twitter Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel! https://t.co/njT877vPOX — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

Tras el descargo de la modelo, los tuiteros salieron a respaldarla y aprovecharon la oportunidad para pegarle a Andy. “@andykusnetzoff integren un poco más a todos los invitados. A @noeliamarzol la dejaron al margen de varios temas y se percibió claramente su incomodidad. No está bueno, es un gran programa y una excelente oportunidad de conocer a la persona detrás del personaje... Abrazo grande!”; “@noeliamarzol idola, te bancaste terrible programa! #podemoshablar un desastre!” y “Hasta yo me sentí incómoda mirándolo desde mi casa. Me hizo acordar a Polémica en el bar que se sientan a charlar hombres y atrás hay una minita de adorno”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

La niña Bart on Twitter Tal cual , hasta yo me sentí incómoda mirándolo desde mi casa. Me hizo acordar a Polémica en el bar que se sientan a charlar onvres y atrás hay una minita de adorno. — La niña Bart (@NaniBaiz) April 5, 2020

David on Twitter Fue increíble e incomodisimo ver el programa, decia bueno ahora le va a dar participación y nada, pasaban los minutos y cuando se le ocurría mirarla le hacía esas preguntas. Ame la cara de culo de Noelia jajaj — David (@david9caruso) April 5, 2020

LuGarde on Twitter Admiro su paciencia de no putearlos a todos e irse a hacer algo más productivo. Sinceramente una vergüenza. Lo poco que la dejaron hablar fue sobre su novio. Un asco. — LuGarde (@LuciaGardella) April 5, 2020

Flor Simone on Twitter @noeliamarzol soy yo o @andykusnetzoff ni siquiera te despidio? Machirulos nivel: año 1930 #podemoshablar — Flor Simone (@FlorSimone_) April 5, 2020

Mario H.Trubiano on Twitter Qué pasó con @noeliamarzol ? La dejaron media pintada en el programa de @andykusnetzoff o me pareció a mi? — Mario H.Trubiano (@mariohtrubiano) April 5, 2020

jonathansosa on Twitter @noeliamarzol solamente vi ph porque vi que estaba @noeliamarzol y no la degaron hablar #podemoshablar pobre @noeliamarzol y @andykusnetzoff muy mal detuparte — jonathansosa (@jonatha05488792) April 5, 2020

Florencia on Twitter Te banco noe. Horrible lo q se vio desde casa. — Florencia (@Flopy_bombon) April 5, 2020

Jaz Avalos on Twitter Malisimo el programa de hoy... entiendo que es difícil manejar un programa en esas condiciones pero ni una buena pregunta a la única mujer del programa... — Jaz Avalos (@JazChaplina) April 5, 2020

Mica ♡ on Twitter #PodemosHablar menos @noeliamarzol que no la dejaron hablar, la invitaron de adorno, excepto que tuviera algo que decir de su novio futbolista — Mica ♡ (@micadal_) April 5, 2020

Juli Mackinson on Twitter Fíjate que tenés 4 invitados, no solo los hombres. — Juli Mackinson (@JuliiMackinson) April 5, 2020

Rodri on Twitter @PodemosHablar_ pregunta @noeliamarzol si puede dejar una foto e irse. — Rodri (@rorioo) April 5, 2020

Facundo on Twitter Che cómo la está ninguneando @andykusnetzoff a @noeliamarzol en #PodemosHablar. — Facundo (@fperkman) April 5, 2020

