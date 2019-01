"Nos votan porque les dijimos que somos iguales"

“Acá no hay sellos o festivales presionando. Hay artistas votando artistas. Ustedes se votaban entre ustedes y no nos veían como pares”, inició la artista en uno de sus videos de Instagram Stories y continuó: “En estos 30 años no es que no salieron grandes discos. No me vengan con que yo saqué un disco que oh! Ustedes ahora se dieron cuenta porque les dijimos que somos iguales. Por presión, por insistencia, si no, no nos consideraban iguales”.

“Hasta ahora la historia del rock argentino es la historia del hombre en el rock argentino. Nos dijeron hinchapelotas, nos dijeron de todo”, agregó furiosa la compositora.

Para cerrar su idea, Marilina concluyó con una inesperada frase: “Lo último que tiene para decir la ganadora de la encuesta es: este año ganó una lesbiana. Besis”.