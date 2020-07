Nueve vecinos de Belén Francese se contagiaron de coronavirus

En ese marco, varios de sus vecinos culparon a la actriz de "exponerlos a todos" al violar la cuarentena y utilizar lugares comunes para hacer fotos de producción de ropa junto a su novio.

"Repercutió tanto porque es una persona conocida pero todos deberíamos cumplir las normas. Mandaron una nota de la administración e iban a tomar las medidas necesarias con Belén. Estoy de acuerdo con la multa a ella y a cualquier persona que pasea con covid-19", señaló la vecina.

“Parece que en el edificio hay dos niños con autismo que tienen un cuidado especial, y están en el salón todos los días. Y el martes Belén entre las 17 y las 18:30 subió unas fotos a su Instagram que se sacó con su novio, y los dos están infectados por covid-19. En ese mismo lugar después van los niños con sus profesores y maestros. Entonces, se contagió el encargado del edificio, dos empleados de seguridad. Le están escribiendo todos los vecinos y le pusieron una multa. Están indignados. Si bien ellos no sabían que estaban enfermos, sí habían sido aislados por Telefe por la sospecha de que podrían estarlo”, es la información que contó Yanina Latorre hace unos días en Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, Francese negó todo y hasta dijo que la administración le pidió disculpas por la difamación. "Entiendo que la gente tiene miedo y paranoia. Se armó una locura que realmente fue desconsiderada y muy elocuente", manifestó en diálogo con Nosotros a la mañana.

"También me parece un extremo andar señalando ‘tal contagió a tal’, es como que yo diga: ‘Fue alguien del control de Telefe, o fue Lizy'. ¡Es un disparate! Nadie quiere contagiar a nadie. Y nadie se contagia intencionalmente. Me parece absurdo tener que explicar. Se hizo una distorsión y un disparate enorme·, recalcó.

"La verdad es que a esta enfermedad hay que tenerle mucho respeto. No miedo, ni paranoia. Yo le tenía un poco de miedo y no me sirvió de nada. Estaba preocupada por contagiarme. Hacía todo lo que decían y me contagié", lamentó. Y agregó: "Es muy contagiosa. Hay que tenerle mucho cuidado y hasta que no aparezca la vacuna tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos mucho".

"Gracias a Dios veo con tanta alegría el hecho de que cada vez haya más recuperados en la Argentina, en todo el mundo, porque esto es mundial. Eso me da muchísima alegría", remarcó.