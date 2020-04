"Ojalá el coronavirus mate a 6 millones de negros peronistas"

Tremendos conceptos racistas del ex concejal cordobés, radical de Cambiemos, Julio Carballo

"La gente entiende en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro... Entonces qué se yo, no sé, no sé...", agrega.

Luego avanza sobre la idea de una "limpieza étnica": "Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que el virus quede en La Matanza y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos... capaz que este país arranca".

La secretaria del Comité Provincia de la UCR y excandidata por el espacio Juntos por Capilla, Ana Buffoni indicó que hizo una presentación en el Tribunal de Conducta del partido para que intervenga ya que el concejal es afiliado y podría terminar "expulsado".

"No se pueden creer las expresiones de este hombre. Sentí mucha impotencia como radical, porque es uno de los tantos sapos que nos venimos tragando. No es la primera vez que me pasa, aunque sí nunca tan grave", afirmó Buffoni, quien milita en un sector radical diferente al de Carballo.

Por estos exabruptos, la fiscal de Cosquín Paula Kelm inició una investigación de oficio que puede desencadenar en la imputación de un delito menor, que tenga que ver con el Código de Convivencia, o en algo más grave relacionado al odio racial o religioso.

