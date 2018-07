Ojos que no ven: se enamoró de una neuquina y le declaró su amor en vivo

Convocada por Pablo, un joven santiagueño que quedó perdidamente enamorado tras escucharla cantar en un bar porteño, Gabriela participó en el envío con la expectativa de encontrar el amor y difundir su música.

Cuando quedaron cara a cara, la joven de 28 años valoró el gesto de Pablo al expresar: “Exponerse en la tele es un gran acto de amor”.

En tanto, él expresó: “No puedo creer estar aquí con vos. Me gustás, sos la mujer perfecta para mí y espero poder conquistarte”.

Sin embargo, a la hora de la verdad, Gabi le dio un beso en el cachete y lo abrazó, en señal que de que solo puede considerarlo como un amigo.

En diálogo con LMNeuquén, la neuquina contó cómo llegó al ciclo de El Trece, minutos después de salir al aire. "Hace una o dos semanas me llamó la producción porque supuestamente había alguien que quería declararme su amor y dije 'bueno, aprovecho porque es una buena oportunidad para mostrar mi música'".

La cantante admitió que, aunque no tenía idea quién podría estar detrás de la propuesta, tenía expectativas de que la persona que buscaba conquistarla frente a las cámaras de televisión fuera un ex novio.

"Era la última persona que me esperaba. Yo conocí a Pablo en el bar Makena donde cantaba. Él iba todas las veces que cantaba y se sacaba fotos conmigo, charlábamos, pero no me imaginé que podría ser él", sostuvo la también compositora.

En relación a su experiencia en el envío indicó: "La producción me trató re bien. Llegué la mediodía, almorcé y me hicieron preguntas. Después durante el programa estuve todo el tiempo con los ojos vendados escuchando una música re fuerte". "Me levantaban, me llevaban, yo ni enterada de cómo fue el programa y ni lo vi porque recién llego a mi casa", relató.

Sobre las polémicas que generó el ciclo de Politti al llevar a la pantalla parejas que ya tenían una historia en la vida real o que fueron armadas para el show, Gabriela afirmó: "De los demás casos, ni idea. Mi caso fue real".

Sin cuenta en Twitter y sus perfiles en Facebook e Instagram provisoriamente cerrados, la joven se mantuvo al margen de los comentarios en las redes sociales (el programa fue tendencia durante un par de horas), siempre picantes con los participantes de Ojos que no ven.

El único contacto que tuvo con el intenso microglobing fue a partir de una charla con el chofer de la productora que la llevó de regreso a su casa. "El conductor me mostró un par de comentarios y me maté de la risa de las cosas que decía la gente", dijo con humor y aseguró que no le afectan las críticas.

En cuanto a Pablo, dijo que se quedaron charlando media hora luego de la emisión y que acordaron continuar la relación como amigos.

No es la primera vez que Muñoz aparece en la pantalla chica. En 2012 formó parte del equipo de Axel en La Voz Argentina. "Estuve cinco meses, más o menos, representando a Neuquén. Llegué hasta la etapa de las batallas, no a los vivos que era lo que yo quería, pero fue re linda experiencia", recordó.

En octubre del año pasado, Gabriela participó enLa Tribuna de Guido. "Canté un ratito y me gané 5 mil pesos", dijo entre risas.

Oriunda de la provincia de Rio Negro, Gabriela aseguró que se siente "más neuquina que otra cosa" y contó vendió su auto y sus pertenencias para "dar el salto" en Buenos Aires.

"Yo nací en Cinco Saltos, a los 9 años me fui a vivir a Neuquén y hace dos años que vivo en Buenos Aires. Soy más neuquina que otra cosa", afirmó.

"En Buenos Aires sigo con mi carrera de Psicología y trabajo de vendedora en una prepaga. Ese es mi sustento mensual", indicó y agregó que las presentaciones en los bares que realiza los fines de semana "es como su segundo trabajo".

"Me encantaría que me tomen enserio con la música en algún lado, que alguna canción mía suene en alguna novela. Es un sueño, no sé si va a pasar, pero yo lo intento", concluyó.

