"Se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a Cristina Fernández", se informó desde el Centro de Información Judicial.

Martín Irurzun y Mariano Llorens dieron su voto positivo a la moción, que no contó con el aval del tercer camarista, Leopoldo Bruglia, por considerar que la apelación no era admisible. El tribunal ya había recomendado a Casanello que accionara en ese sentido, aunque el magistrado consideraba que no había pruebas suficientes para que la ex presidenta fuera convocada a declarar más allá de su imputación.

La Cámara Federal le dio la razón al pedido del fiscal Guillermo Marijuan y a los querellantes, que aseguran que el dinero en cuestión, a nombre de Báez, pertenecía a Néstor Kirchner y Cristina. Ahora, Casanello deberá fijar una fecha para la citación de la ex Presidenta.

LEÉ MÁS

Investigan a CFK por alquilares irregulares con Aerolíneas

Cristina a Bonadio: "De usted no espero Justicia"