Oriana habló con Vero sobre el coronavirus

Embed

Horas después de esa publicación, la producción de Cortá por Lozano consiguió una entrevista con la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini (vía videollamada), y la actriz habló sobre diferentes aristas del temible COVID-19: el diagnóstico, los síntomas y la cuarentena, entre otros temas.

“No suelo enfermarme, y con todo esto dando vueltas uno se pone sensible. No me quería mambear, y quizás los síntomas que tenía no eran los más importantes como fiebre y tos seca. Mi tos al principio era seca pero después tuve mucho moco. Por eso pensaba que era solo una gripe. Me llamó mucho la atención cuando un día entrenando la respiración me sonaba muy rara, me cansaba de hacer nada”, expresó Oriana sobre los síntomas.

En tanto, sobre el diagnóstico, agregó: “El test se lo iban a hacer a Paulo por sus compañeros que ya tenían coronavirus, y nos lo hicieron a los dos y a un amigo de él que siempre está con nosotros. La noche antes de que nos den los resultados a Paulo lo sentía hirviendo, y decía que tenía frío. Lo raro es que los síntomas nos agarraron en tiempos diferentes, Paulo fue el último en tenerlos, un día después de que le hicieran el test, el día 9 de la cuarentena”.

La cantante también explicó de qué se trata su recuperación, para la cual no le dieron ningún tipo de medicamento. “Mucha gente me preguntó por la medicación una vez que te diagnostican que tenés el virus. A nosotros no nos dieron nada, solo vitaminas, nada para la fiebre ni dolor de cabeza. Es importante que no se automediquen si tienen síntomas, y que no vayan a la guardia”, lanzó, y siguió diciendo: “Ahora lo único que hacemos es dormir, ver series, cocinar quizás. Es importante descansar, no hacer gimnasia. Me doy cuenta ahora que me agito de la nada, es muy real, muy perceptible ese síntoma”.

LEÉ MÁS

El coronavirus volvió a juntar a Los Simuladores

Sin saber que iba grabado, el público criticó a Andy y PH