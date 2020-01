Oriana Sabatini le tiene miedo al "Bailando"

La novia de Paulo Dybala reveló que tiene que analizar bien lo que quiere hacer, ya que quiere proyectarse en su carrera musical.

"El programa tiene un montón de cosas que te atraen… pero hay que ver, yo también me dedico a la música y tengo que ver si puedo enfocarme en eso este año y las cosas se complementan. Yo sé que ellos van a hacer todo para que esté bien, súper cómoda", dijo la modelo que el pasado año se instaló en Italia junto a su pareja.

Pánico y fans

Oriana, sin dar muchas vueltas, se sinceró y confesó que tiene miedo de ingresar a la pista más famosa y dijo que ella misma se frena. "¡Yo falto! Es miedo…la salsa y todas esas cosas me dan pánico porque siento que soy un queso haciendo eso. Pero yo amo el programa, soy fanática, pero de verlo, tengo que acostumbrar mi cabeza a estar del otro lado", explicó.

El "no" de Napp

Oriana aspira a tener como coach y bailarín a Matías Napp, quien se consagró subcampeón del certamen en 2019. Sin embargo, Lourdes Sánchez aseguró que Napp no estará en la pista. Según informó en Los ángeles de la mañana, Mati le dijo que no a Ori pero le habría encontrado un reemplazante de lujo. "Jony está reservado para Oriana", aseguró la pareja de Chato Prada. "Hablé y no quiere bailar. Oriana ahora se fue un poco para atrás. Está ahí, pensándolo. No sabe si va", aseguró la panelista de LAM.

LEÉ MÁS

Tristeza en el mundo del Bailando: murió un bailarín

Bailando: a Yanina le hace ruido el llamado a Thelma