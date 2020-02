Cinthia-Fernández.-Oriana-Sabatini.-Bailando.jpg

El “Bailando” les otorga una exposición grande a los participantes y las redes juegan un papel muy fuerte, que puede perjudicar o no a las figuras. Precisamente, esa fue una de las razones que pesaron en la decisión de Oriana: “Lo más grande que me frenó fue la exposición que implica. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que pueda participar, salieron muchas notas y todas ellas fueron malas.

Entonces eso no iba a terminar cuando yo dijera que sí, sino que iba a seguir durante todo el año”, afirmó la pareja de Paulo Dybala. “Quizás, en otro momento de mi carrera, esté preparada para semejante exposición. Pero lleva mucho tiempo. Siento que aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en público”, cerró

Luli y Loly suenan para Baclini y Cinthia estalló

En Los ángeles de la mañana, con Cinthia Fernández presente, Mariana Brey tiró una tremenda bomba que involucra a Martín Baclini. Es que el empresario y ex de la bailarina fue convocado al “Bailando” 2020. ¿La sorpresa? Bailaría con una enemiga de Cinthia Fernández. “ Fue convocado nuevamente. El tema es que la bailarina para Baclini sería: opción A y opción B. La primera es Luciana Salazar, que es la más obvia, y la opción B tiene que ver con Loly Antoniale”, reveló Brey ante la mirada seria de Cinthia Fernández.

Desagradecido

Tras esa información, la ex participante del certamen fue contundente y contó qué sentiría en caso de que Baclini finalmente participe del “Bailando”. “Creo que no va a aceptar pero me parecería un desagradecido. La verdad que lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”, expresó Cinthia Fernández. “Me caería mal porque una es su amiga y tuve un montón de problemas, fue parte del desencadenante de que esté separada. Y la otra fue una ex novia de él. Entonces, no… Él disfruta la cámara”, afirmó Fernández.

