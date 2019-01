Otro abuso en una carpa

Valdez contó que su hija no le contó el episodio, por vergüenza o temor. Incluso, se enteró porque un compañero de la nena, que fue al campamento con ella, le contó a su mamá, y esta señora los alertó de lo ocurrido. “Esta situación para nosotros es muy angustiante. Mi hija no quiere hablar, llora todo el día, el colegio niega el caso y quiere por todos los medios que no salga a la luz en los medios y encima nos costó muchísimo hacer la denuncia”, manifestó Valdez. “Mi hija ni siquiera quiere estar en nuestra casa, está con la abuela. Tiene miedo de que aparezca este pibe, porque no sabemos si la amenazó si contaba algo”, agregó.

El hombre aseguró, además, que en la comisaría no les querían tomar la denuncia. “Se hacían todos los desentendidos, no sabemos por qué. Deambulamos por varias comisarías hasta que se dignaron a atendernos. Fue una vergüenza”, señaló. La nena fue llevada al Hospital Gutiérrez, donde la revisaron médicos y luego la asistieron psicólogos.

Silencio: Por el momento, las autoridades de la escuela no se han manifestado al respecto.

Otra denuncia

Una chica de 20 años denunció haber sido violada el viernes por la noche durante un recital que el artista de trap Duki realizó en Pueblo Límite, el principal boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell. La joven denunció haber sido violado en el baño vip del boliche en el momento que Duki estaba dando el recital. La denuncia fue confirmada por fuentes de la fiscalía local.

Tras el ataque, la víctima recibió contención y asistencia médica en el hospital de Villa Gesell. La causa fue caratulada como abuso con acceso carnal. Mientras tanto, la Policía trabaja con testigos y cámaras de seguridad para dar con los autores del ataque. A través de un comunicado, que fue difundido por las redes sociales, el boliche Pueblo Límite informó que se encuentra trabajando junto con las autoridades policiales y judiciales “para el esclarecimiento total de lo acontecido”.

La causa de la chica violada en Miramar

En un estricto acuerdo para preservar su identidad, los padres de la adolescente violada en grupo en los festejos de fin de año en el camping El Durazno, de Miramar, hablaron por primera vez para repudiar “las mentiras” que impulsa la defensa de los cinco jóvenes acusados de cometer el ataque sexual. “Queremos que no se instale la idea del consentimiento, que es algo que evidentemente quieren los abogados de los imputados”, señalaron los progenitores de la adolescente de 14 años. Cinco jóvenes, de entre 21 y 23 años, están detenidos acusados de violación en grupo.