“Si entra a mi casa una persona que no conozco, llamo al 911. No lo agarro y lo saco a empujones y lo hago patotear por diez personas en mi casa. Él estaba invitado. El señor Kike Teruel dice que no, pero sí lo conoce a mi sobrino porque tenemos videos donde se ve que concurría mi sobrino a su casa. No era amigo, era conocido del señor Felipe Teruel”, detalló la mujer en un móvil, apuntando duramente contra el músico y su familia.

Luego declaró cómo se desató la agresión contra su sobrino. “Comenzaron a hostigar a un amigo de mi sobrino porque tenía una gorrita y una remera que, lamentablemente, no es de marca porque parece que eso los hace personas acorde al lugar. Los comienzan a hostigar para que se vayan, son sacados a la fuerza y en ese momento le arrancan la gorra, le arrancan la remera, le quitan el celular y la plata que tenían. Cuando ellos van bajando para irse a su casa atacan a mi sobrino en manada. Fue una forma animal, no fue una forma racional”, dijo.

“Mi sobrino está internado y todavía no le dieron un parte médico... El hostigamiento del señor Kike Teruel... Tenemos audios donde él transmite el deseo de juntarse el día jueves con mi hermana para que ella le levante la denuncia y que fuera a su casa”, aseguró.

“Después el señor empezó a amedrentar a mi hermana con que si no se juntaban tenía que realizar denuncias posteriores diciendo que a su hijo también lo habían golpeado y que lo iba a denunciar a mi otro sobrino. Nosotros hicimos la denuncia cuando correspondía y él ahora quiere hacer una denuncia 48 horas después de lo que pasó”, cerró la tía del joven agredido.

En Los Ángeles de la Mañana pusieron al aire un audio del músico intentando explicar la situación. "Esta mujer se fue a la mierda, porque me denunció por fiesta clandestina. Ya vino la brigada, se armó bardo nomás. Con Diego todo bien, porque, como te dije, eran cosas de chicos que después uno dice una cosa, otro otra. Decile a Diego que está todo bien, pero yo tengo que seguir adelante con todo, porque esta mujer ya se metió en el barro. Porque acá habían 20 personas, que yo pedí permiso al COE, así que los tengo. Están en la lista todos los chicos que vinieron, menos Diego con este Cristian, que ellos no estaban invitados. La lista se la mande al fiscal y ellos no estaban, por lo que se metieron de prepo", manifestó el cantante.

Como si fuera poco, dejó entrever que la familia del joven agredido solo busca fama. "Posta capaz quiere salir en la tele, yo cuando me pasan estas cosas ya vi que es así. Quieren en otros medios", se lo escucha decir, y agrega que como su hijo también fue golpeado, también hará una denuncia.