Ova dio la cara y contó qué pasa con su hermana Gabriela Sabatini

Justamente, todo el mundo se dio cuenta que no se seguían en las redes sociales, no intercambiaban mensajes, por lo cual la relación se sentía "distante", y muchos creyeron ver en Catherine Fulop a la responsable de esta nueva pelea en el clan, donde siempre fue todo paz y amor.

Hace unos días, Laura Ubfal aclaró cuál fue el motivo del enojo entre los hermanos Sabatini, que habría derivado en un conflicto familiar: “Están peleados Gaby y Osvaldo Sabatini. Parece que cuando murió la mamá de Ova, que era muy querida y era una suegra que adoraba Cathy, hubo un problemilla con los hermanos. No es la plata el problema, sino que le reclaman a Gaby que no se ocupó”.

GOSSIP (12/07/2022) Polémica con Cathy Fulop y Gabriela Sabatini

“La mamá tenía un departamento en Miami, tenían que desarmar su departamento, ocuparse de las pertenencias de su madre. Ellos sienten que Gabriela se borró un poquito de la familia”, contó la periodista en su programa, Gossip, sobre la actitud de Gaby.

Después de muchos dimes y diretes, Catherine Fulop fue la primera que dio la cara y bajó el rango de la pelea, pero nadie le creyó sus explicaciones. "¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta... Nada que ver, no estamos peleadas", dijo ella.

Gaby Sabatini contenta.jpg Gabriela Sabatini en Roland Garros.

"Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más! Mi hija Tiziana sí la sigue, debe haber sido algo del algoritmo. Nunca mi relación con Gaby pasó por las redes. Ya la volví a seguir. La verdad es que la vemos muy poco, pero siempre fue así”, explicó.

Ahora el que tomó la palabra fue Ova, quien tuvo un discurso muy parecido al de su mujer: “Estoy en Miami desde hace un mes. Y para nada estoy distanciado de mi hermana. Ja, ja”, sentenció, diciendo que la muerte de su mamá, Betty, en abril del año pasado, nada tuvo que ver con esto.

“Nunca podría distanciarme de ella. La amo y eso nunca va a pasar", terminó. Ahora falta que den una señal clara, porque puertas afuera las dudas siguen estando muy presente.