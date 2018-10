Pachamama: "La mÃºsica puede curar el alma"

Además, contó algunos detalles del presente que vive el grupo, los festejos por los 40 años de carrera y el deseo de hacer un show especial, que cuente con la presencia de los antiguos integrantes. “Muchas personas pasaron por Pachamama, por lo que me gustaría invitar a los músicos que fueron parte de este proyecto para participar de un show por los festejos”.

¿Qué podés adelantar del espectáculo?

En este concierto vamos a estar tocando canciones de álbumes anteriores y de nuestro próximo disco, en el cual ya estamos trabajando. Si bien en esta oportunidad no vamos a tener ningún invitado especial, vamos a hacer la presentación oficial de los nuevos integrantes. Es que incorporamos a María Delloro, nuestra nueva violinista, quien fue mi alumna cuando tenía 6 años.

¿Qué se siente ser parte de un grupo con tanta historia?

Yo elegí Neuquén para vivir en el año 79, escapando de la dictadura en Chile. Estaba de paso en Argentina para irme a Italia, pero elegí este lugar porque es maravilloso. A raíz de eso, decidí vivir la música en primera persona y plenamente, es decir, poder estar en un escenario grandísimo, irme de gira o también tocando en la calle, en un hospital o un hogar de ancianos. Realmente lo he vivido de la forma simple que he podido porque la música es eso, para llegar al alma.

Musicalmente hablando, ¿cómo se fue dando la incorporación de los numerosos instrumentos que aparecen en sus composiciones?

Fuimos evolucionando en el afán de que saciar nuestra curiosidad. Cuando se fundó Pachamama teníamos cuatro instrumentos, y actualmente contamos con 40. Allí aparecen la gaita de Escocia, el sitar de India, duduk armenio y los famosos hang (los también conocidos como “platos voladores”). Particularmente, yo soy muy curioso con los instrumentos, tengo más de 200 instrumentos del mundo. Mi casa es un museo (risas). Siempre estoy descubriendo y buscando sonidos.

¿De dónde nace esa curiosidad?

Mi mamá estudió canto lírico, por lo que siempre estuve en contacto con la música. Hay un video muy particular que está dando vueltas en Youtube, en el que me doy el gusto de invitar a mi mamá Lina a subir al escenario, en un concierto realizado hace tres años. Mi mamá tiene 88 años y en ese momento ella no sabía que iba a cantar. Todos pensaban que la “abuelita” iba a saludar, pero mi mamá se cantó la vida (risas).

¿Qué tan exigente sos con los integrantes de la formación, que en el pasado fueron tus alumnos?

A todos mis alumnos les transmito esa locura de que tienen que tocar todos los instrumentos. La música es una sola y ellos tienen que saber tocar todo. Son todos muy talentos y es inevitable sentirse orgulloso. María Delloro fue mi alumna cuando era muy pequeña, y hoy es la violinista de la Sinfónica. Joaquín, mi hijo, fue a tocar a Estados Unidos cuando sólo tenía seis años. Es multiinstrumentista, toda la locura mía se la transmití a él. Sus juguetes fueron los instrumentos.

Sos realmente un apasionado por la música. ¿Qué significa para tu vida?

Creo que la música es un elemento fundamental para cambiar al mundo y a las personas. Es una herramienta maravillosa. Además de Pachamama, yo hago un trabajo independiente en el que hago terapia con los sonidos, terapias sanadoras. He realizado encuentros fuera del país con médicos franceses y alemanes, con la temática de medicina complementaria y alternativa. Es por eso que tengo editados tres discos de hang, de musicoterapia. También realizo talleres en mi casa y comparto mis conocimientos con los hospitales, hogares de ancianos, o lugares en donde la música pueda curar el alma.

¿En qué están trabajando actualmente?

En primer lugar, en sacar el disco en el que estamos trabajando, Pachamama 40 años, que queremos lanzar el año que viene. La nueva camada de este grupo tiene 7 u 8 años, y cada uno viene de “su palo”, como hablan los jóvenes. Desde el jazz, el rock, hasta lo clásico y lo andino. Es por eso que al nuevo disco lo considero muy bonito.

¿Tienen alguna idea en especial para este disco con el que celebran los 40 años?

Muchas personas pasaron por Pachamama, por lo que me gustaría invitar a los músicos que fueron parte de este proyecto para participar de un show por los festejos. También me gustaría que fuera parte Jaime Torres –uno de los referentes del folclore argentino, quien es el padrino del grupo–, lo que sería un gran broche de oro.

Las culturas del globo hechas música

Entradas. Las localidades para este concierto único van desde los 300 a los 350 pesos. Puede adquirirse en la boletería del Casino Magic (sólo efectivo), en el local de Saturno Hogar de Alcorta 261 (efectivo y tarjetas de crédito y débito), o bien a través de Vía Ticket (tarjetas de crédito).