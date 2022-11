Pachelo se desligó del crimen de María Marta

“No he visto en el debate que se haya podido poner un arma en mi mano. Nunca he cometido ningún hecho”, expresó el exvecino de Carmel frente a los magistrados Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín. Tras ser advertido por uno de los jueces, que le indicó que sus palabras no correspondían a un alegato, Pachelo advirtió que él se había convertido en una víctima: “Todo esto iba a ser un linchamiento y una ficción basada en hechos reales como las que hace Adrián Suar”.