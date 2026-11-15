50 años de las Becas Roberto Rocca del Grupo Techint: una oportunidad que atraviesa generaciones

El programa fue creado hace medio siglo y en 2026 otorga 190 becas en la región. Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y acompañar las trayectorias educativas, Tecpetrol lo implementa en las comunidades de Neuquén y Río Negro en las que está presente.

Cuando Milagros Henoch se enteró en 2024 de que había obtenido por primera vez la Beca Roberto Rocca, atravesaba junto a su familia un momento difícil. La noticia le llegó en la escuela y todavía recuerda lo que hizo apenas la recibió: “Me alegré y dije: ‘Gracias, Dios’. Fue algo de verdad hermoso”. Después fue a contárselo a su mamá. “Pegó un grito, me abrazó y me felicitó”. Para Milagros, aquel momento le confirmó algo: “Vale la pena esforzarse”.

Tres años después, Milagros cursa sexto en la EPET N° 16 de Rincón de los Sauces. Quiere estudiar Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional del Comahue. Para ella, el beneficio significó descubrir que detrás de su esfuerzo había más. “Me hace pensar que hay personas que quieren respaldarnos, que sigamos adelante, que podamos estudiar y tener lo que necesitamos”.

Su historia forma parte de un programa del Grupo Techint que este año cumple medio siglo. Las Becas Roberto Rocca nacieron en Argentina por iniciativa de Roberto Rocca, cofundador del Grupo. ¿Su inspiración? La educación como herramienta de movilidad social y desarrollo de las comunidades. Comenzó como una iniciativa destinada a los colaboradores y a sus familias y, desde 2006, se abrió a estudiantes de las comunidades donde están presentes las empresas del Grupo Techint. En la región, Tecpetrol fue ampliando su implementación en distintas localidades de Neuquén y Río Negro : en 2024 sumó por primera vez a Rincón de los Sauces y en 2025 a Plaza Huincul y Cutral Co. Hoy alcanza a jóvenes de Añelo, Senillosa, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Cutral Co y Catriel.

Para Erika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, ese recorrido de medio siglo une dos dimensiones de una misma historia. “La educación, el mérito y el esfuerzo son valores que compartimos industria y comunidad para crecer a la par. Cada uno de los estudiantes que hoy reconocemos tiene un potencial. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como empresa y como país acompañarlos a lograr lo que se propongan”.

María Laura García, Directora de Recursos Humanos de Tecpetrol, destacó el valor de acompañar a quienes hoy empiezan a definir su futuro. Graduada de una escuela técnica de la Provincia, recordó que “la educación es transformadora” y agregó: “Cuando te comprometés, te ponés a estudiar y lográs objetivos que después te llevan a otros lugares de desarrollo profesional. Estamos muy contentos de ver a cada uno crecer. Nosotros los queremos acompañar y no solamente con las becas”.

Estas forman parte de una estrategia más amplia de Tecpetrol para acompañar el desarrollo del talento joven, desde la escuela secundaria hasta los primeros pasos profesionales. GenEra Neuquén acompaña a estudiantes de escuelas técnicas con capacitación y propuestas que acercan la educación al mundo productivo. Tecpetrol Conecta busca tender puentes entre jóvenes que terminan la secundaria y las pymes de la cadena de valor, mientras que Gen Técnico Roberto Rocca trabaja con escuelas y docentes. El Tecpetrol Inspiring Program (TIP) suma tutores que los ayudan a vincular los conocimientos académicos con la experiencia profesional. A través de estas iniciativas, se busca estar presente en las distintas etapas de la formación y acercar herramientas y oportunidades para cada paso del recorrido.

Andrea Fernández, Gerenta de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol, entiende ese entramado como parte de una apuesta de largo plazo. “Los 50 años de las Becas Roberto Rocca significan un compromiso del Grupo Techint con las comunidades donde desarrolla sus negocios”. Ese compromiso conserva, para Fernández, el mismo espíritu con el que nació el programa: “Lo que se premia es el entusiasmo, la curiosidad y las ganas de ir siempre más allá”.

Estudiantes de Senillosa, Añelo, Plaza Huincul y Cutral Co: una nueva generación empieza a abrir camino.

Ese recorrido también puede verse en quienes recibieron la beca años atrás y hoy forman parte de Tecpetrol. Eduardo Ortiz, Líder en Análisis Digital en la Sala de Control de Tecpetrol Cuenca Neuquina, la obtuvo en 2006, al comenzar Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Tucumán, y la renovó durante los cinco años de cursado. “Fue una ayuda tremenda”. El apoyo le permitió dedicar más tiempo al estudio y también ganar confianza. “Recuerdo sentir el orgullo de poder comprarme mis propias cosas”, cuenta Eduardo, el primer profesional de su familia. Décadas después, define aquella experiencia con una frase sencilla: “Ese envión de la beca hace que arranques la carrera con un aire muy distinto y con muchas ganas de terminarla”.

Fernando Bardelli también fue becario universitario. Comenzó a recibir la beca al inicio de Geología en la Universidad Nacional de Córdoba, en 2009, y la renovó hasta graduarse. En 2015 recibió el Premio a la Excelencia y hoy es Gerente de Reservorios de Tecpetrol en Neuquén. “Mi mamá siempre tuvo el mandato de que la educación es súper importante y lo ejecutaba con sus cuatro hijos”, recuerda. La beca reforzó ese camino: “Me ayudó a estructurarme, me ayudó a pensar en cuál era el verdadero objetivo de estudiar”. El respaldo le permitió concentrarse en la carrera sin tener que trabajar. “Siento que eso me abrió un montón de puertas y que me permitió el primer paso de la carrera que tengo hoy”.

A Ludmilen Rocha Paynemil, estudiante secundaria de la EPET N° 23 de Añelo y participante de GenEra Neuquén, uno de los programas educativos que impulsa Tecpetrol en la Provincia, la beca le llegó casi de sorpresa. Dos compañeras la alentaron a presentarse y, cuando recibió la noticia, “quedé en shock”, recuerda. GenEra también le permitió conocer mejor una industria que hasta entonces había visto desde las materias vinculadas con hidrocarburos en la escuela: sus procesos, roles e infraestructura. Hoy quiere estudiar Geología en la Universidad Nacional del Comahue. “Es un orgullo ser parte de esto”.

Estudiantes de Rincón de los Sauces: más oportunidades para seguir creciendo.

En su historia también aparece la familia. Ludmilen reconoce el acompañamiento de su mamá. “Estaba muy contenta. Me dijo que era uno de mis mayores logros”. Para ella, recibirla por primera vez representa un orgullo. “Es una gran ayuda para el estudio y está muy bueno que varios chicos tengan la oportunidad, sobre todo los que la necesitan”.

En las palabras de Ludmilen y Milagros se ven, medio siglo después, muchos de los valores que dieron origen al programa. Milagros piensa incluso en quienes puedan recibir la misma beca dentro de otros cincuenta años. “A veces puede dar miedo, pero vale la pena intentarlo. Al final se trata de esforzarse y dar lo mejor, aunque a veces no salga”.

Cincuenta años que encuentran su sentido en una estudiante que decide anotarse, una madre que celebra una noticia, una joven que descubre una carrera posible o alguien que encuentra una razón más para seguir. Esos momentos, que pueden parecer pequeños, son los que explican por qué, medio siglo después, las Becas Roberto Rocca siguen vigentes.

50 años en números

Las Becas Roberto Rocca nacieron en Argentina y, en cinco décadas, alcanzaron a más de 45.000 estudiantes en 23 países.

En 2026, el Grupo Techint otorgó en la Argentina 1.205 estímulos: 1.100 a estudiantes secundarios y 105 a universitarios.