A 6 años del ASPO y DISPO: los recuerdos del inicio de la cuarentena total por la pandemia de Covid

Hace 6 años atrás, el país cambió para siempre. Lo que parecía ser una medida para quedarse en casa unos días, se extendió por largos meses. El anuncio del entonces presidente Alberto Fernández.

Fernández advirtió que desde ese viernes 20 de marzo del 2020 todos los argentinos deberán someterse al aislamiento.

Hace seis años el mundo comenzaba a paralizarse por la pandemia del coronavirus. M iles de casos en todo el planeta, millones de contagios, muertes y una realidad para la que nadie estaba preparado. Justamente, el 20 de marzo del 2020 quedó marcada como una fecha que quedará en la memoria de todos los argentinos para siempre. Ese día, se anunciaba el inicio de la cuarentena total para toda la población en Argentina . Una nueva realidad comenzaba y los recuerdos, aún siguen presentes.

Fue el jueves 19 de marzo a las 21:14 horas que el entonces presidente Alberto Fernández r ealizó una conferencia de prensa -que se trasmitió por cadena nacional - junto a varios funcionarios, donde anunció para sorpresa de todos el comienzo de la cuarentena total. Una medida -establecida a través de un decreto - que parecía ser momentánea hasta el 31 de marzo. Pero nadie esperaba que fuera intensificándose a lo largo de varios meses.

El presidente decretó la cuarentena total desde la cero hora del viernes 20 de marzo y hasta el 31 de marzo , para reforzar las acciones contra el coronavirus en la Argentina, donde había hasta entonces 128 casos confirmados, entre los que se contabilizan 3 muertes. “Nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas”, expresó.

Coronavirus _ Alberto Fernández anunció aislamiento total hasta el 31 de Marzo

La llegada de la pandemia de coronavirus: el comienzo del aislamiento que lo cambió todo

Fernández advirtió que desde ese viernes 20 de marzo del 2020 “todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio” y que eso implica que a partir de ese momento “nadie se puede mover de sus casas”. Y agregó: “Esta medida la hemos tomado tratando de que los efectos de la economía sean los menos dañinos posibles”.

Además, estableció el adelantamiento del feriado del 2 de abril para el 31 de marzo y que el 30 de marzo será feriado puente. Y anunció que la Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales van a controlar la circulación por las calles. “Vamos a ser absolutamente inflexibles”, advirtió en ese entonces.

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"El que no pueda explicar qué está haciendo en la calle se tendrá que someter a las penas que prevé la ley. Vamos a ser absolutamente inflexibles”, afirmó. Y pidió a “todos los gobernadores la máxima severidad”. “Vamos a ser muy severos, porque la democracia nos los exige”, agregó.

A 6 años del ASPO y DISPO: así era el encierro durante la pandemia

-¿Qué era el ASPO?

El ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) logró en el comienzo un consenso médico y de la política sin precedentes. Fue decretado desde el 20 de marzo de 2020 como medida extrema para contener el avance del coronavirus.

Como parte de la serie de medidas preventivas que tomó el Gobierno Nacional, en Argentina, el ASPO se extendió durante meses con distintas flexibilizaciones, en un intento por equilibrar la contención del virus con la necesidad de sostener la actividad económica.

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Según el Ministerio de Salud de la Nación en su sitio oficial, el aislamiento social, preventivo y obligatorio era una medida excepcional que el Gobierno nacional dispuso para las jurisdicciones con mayor circulación de Covid-19. Allí se establecía que los habitantes debían permanecer en su domicilio y sólo pueden salir para comprar artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

El miedo era palpable: al contagio, a la muerte y, especialmente, a transmitir el virus a seres queridos. La imposibilidad de acompañar a familiares enfermos o despedir a quienes fallecían profundizó el impacto emocional de la pandemia.

-¿Qué era el DISPO?

Después del ASPO, llegó el DISPO. Según precisó el presidente Fernández el 28 de junio, comenzaba a regir esta nueva medida preventiva en una parte del país, este estado significaba que todo ciudadano podrá “circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros”.

El "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" o DISPO es una normativa que el Gobierno nacional creó para jurisdicciones donde el riesgo de contagio es más bajo. Y los cambios más significativos es que ya no hay restricciones de circulación para los residentes ni para las actividades con protocolo, siempre y cuando se respete una distancia de dos metros entre las persona.

En todos los casos siguieron prohibidos: los eventos en espacios públicos o privados con más de 10 personas (incluidos cine, teatros, clubes o centros culturales); el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional (salvo para trabajadores esenciales); y la actividad turística.

También continuaron las recomendaciones de higiene y prevención como tapabocas, ventilación y limpieza de superficie.

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En este sentido, quienes regresaban al país (así como quienes presenten síntomas o sean contactos estrechos de casos confirmados) debían hacer cuarentena como hasta ahora.

Según explicó el Gobierno, “el objetivo del ‘distanciamiento social, preventivo y obligatorio’ era la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios, y sosteniendo un constante monitoreo de la evolución epidemiológica para garantizar un control efectivo de la situación”.

La pandemia que dejó más de 130 mil muertos en Argentina

El 20 de marzo de 2020 comenzó el aislamiento obligatorio en Argentina.. Las medidas se extendieron durante largos meses, incluso algunas se extendieron hasta el 2021. En Argentina murieron por este virus alrededor de 130.000 personas entre 2020 y 2023.

Además de los fallecidos, el colapso del sistema sanitario, la pandemia dejó en e país una crisis económica agravada y tensiones sociales. Las ayudas estatales, como el IFE, buscaron amortiguar el golpe, aunque no lograron evitar el deterioro.